新日本プロレスは３日、都内で「ＷＲＥＳＴＬＥ ＫＩＮＧＤＯＭ ２０ ｉｎ 東京ドーム 棚橋弘至引退」（４日、東京ドーム）の前日会見を行った。

チケットは全席完売の沸騰興行。セミファイナルのＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合でＩＷＧＰ世界王者のＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡとＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬ王者・辻陽太が登壇し調印式を行った。

辻は「俺にとって、この東京ドーム、この試合は間違いなく人生の大一番です。背負う期待も、のしかかるプレッシャーも、すべてを感じています。この人生の大一番で、素晴らしいレスラー、ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡと戦えることを、新日本のセルリアンブルーのリングで闘えることを誇りに思っています。この人生の大一番で、しっかりと結果を残して、勝ったうえでＩＷＧＰヘビー級を取り戻したいと思ってます」と決意を表した。

ＴＡＫＥＳＨＩＴＡは「前代未聞の前哨戦ナシのでＩＷＧＰ世界ヘビー、東京ドームということで、でも俺はそんな常識、全部ここまでも覆してきたから。俺たちは試合で、東京ドームのリングで、すべて見せるから。だから、皆さんはたくさんの想い、願い、ボクたちに背負わせてほしい。俺はそれ全部背負えるぐらい背中鍛えてきたんで、ボクがすべて背負って、どうしてもこの棚橋弘至が引退する２０２６年１．４東京ドーム、このリングに立ちたくても立てない選手、そういう人の想いもボクは背負わせてもらって、明日リングに立ちます。楽しみです、時代が動くのが」と２冠王を確信していた。

◆１・４東京ドーム全対戦カード

▼スターティングマッチ １０分１本勝負（１５時１５分ごろ開始予定

嘉藤匠馬＆松本達哉 ｖｓ 村島克哉＆安田優虎

▼第０試合 ＮＪＰＷ ＷＯＲＬＤ認定ＴＶ選手権試合 １５分１本勝負（午後３時半開始予定）

王者・エル・ファンタズモ ｖｓ 挑戦者・クリス・ブルックス

▼第１試合 ＮＥＶＥＲ無差別級６人タッグ選手権試合トルネードランボー 時間無制限勝負

王者組・マスター・ワト、ＹＯＨ、矢野通 ｖｓ 挑戦者は以下の７チーム

後藤洋央紀＆ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＆ボルチン・オレッグ組

真壁刀義＆田口隆祐＆タイガーマスク組

石井智宏＆タイチ＆小島聡組

海野翔太＆上村優也＆武知海青組

ザック・セイバーＪｒ．＆大岩陵平＆ハートリー・ジャクソン組

Ｙｕｔｏ―Ｉｃｅ＆ＯＳＫＡＲ＆クラーク・コナーズ組

成田蓮＆ＳＡＮＡＤＡ＆金丸義信組

▼第２試合 ＩＷＧＰ女子＆ＳＴＲＯＮＧ女子ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ女子王者・朱里 ｖｓ ＳＴＲＯＮＧ女子王者・上谷沙弥

▼第３試合 スペシャル１０人タッグマッチ ３０分１本勝負

高橋ヒロム、ドリラ・モロニー、ゲイブ・キッド、デビッド・フィンレー、鷹木信悟 ｖｓ Ｘ、アンドラデ・エル・イドロ、ＨＥＮＡＲＥ、カラム・ニューマン、グレート―Ｏ―カーン

▼第４試合 ＩＷＧＰジュニアヘビー級王座 次期挑戦者決定４ＷＡＹマッチ ６０分１本勝負

エル・デスペラード ｖｓ 石森太二 ｖｓ 藤田晃生 ｖｓ ＳＨＯ

※４選手同時に試合を行い、いずれかの１選手が勝利した時点で決着とする。

▼第５試合 ＮＥＶＥＲ無差別級選手権試合 ウルフアロンデビュー戦 ６０分１本勝負

王者・“キング・オブ・ダークネス”ＥＶＩＬ ｖｓ 挑戦者・ウルフアロン

▼第６試合 ＩＷＧＰ世界ヘビー級＆ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級ダブル選手権試合 ６０分１本勝負

ＩＷＧＰ世界ヘビー級王者・ＫＯＮＯＳＵＫＥ ＴＡＫＥＳＨＩＴＡ ｖｓ ＩＷＧＰ ＧＬＯＢＡＬヘビー級王者・辻陽太

▼第７試合 ６０分１本勝負 棚橋弘至引退試合

棚橋弘至 ｖｓ オカダ・カズチカ

▼棚橋弘至引退セレモニー