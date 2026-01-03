◇第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走復路（３日、神奈川・箱根町芦ノ湖スタート〜東京・千代田区大手町読売新聞社前ゴール＝５区間１０９・６キロ）

往路１７位から総合９位に滑り込んだ帝京大が、大逆転でシード権を獲得した。「日本一あきらめの悪いチーム」は最終１０区をシード圏内１０位と１３秒差でスタート。競り合う相手が見えない難しい状況で鎗田大輝（４年）が“タイムの壁”を追う激走を見せた。

走っている最中に響いたのが、運営管理車に乗った帝京大・中野監督の猛ハッパ「あと２秒だぞ！」「２秒負けてるぞ」「飛び込め！」。メガホンを通じて、沿道まで響き渡った。鎗田としては“１０位まで２秒差の１１位”に聞こえてしまったようだが、実際は９位圏内にいた。レース終了後、９位にいることは分かっていたと中野監督も明かしたが、ではなぜ「２秒だぞ！」と連呼していたのか。中野監督によれば、テレビの実況で叫んでいた「２秒」につられてしまったようで情報が錯綜。すぐにテレビの実況と実際のタイムの差にズレが生じていたことに気づいたが、そのまま流した。

この２秒で“ガソリン”が入った鎗田は奮闘し、１３・３キロ地点の新八ツ山橋までに９位へ浮上。最終的には総合９位でフィニッシュした。嘘も方便？ 名将・中野監督らしい箱根の復路エピとなった。

過去には２０１１年大会で青学大が復路１６位から９位まで巻き返しシード権を獲得した例があるが、今回はそれを上回る、史上最大の逆転劇。中野孝行監督は「往路後に取材もほとんどなくて『ちくしょう』と思って頑張りました。往路１７位からのシードはないと思う。本当にミラクル。学生の力ってすごいなって思いますね。きょうは、４年生たちが自分たちがやってきたことは間違っていないと証明してくれました」と選手たちをたたえていた。