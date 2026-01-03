パスカル・グロスは1年半ぶりの復帰となった

ドイツ代表MFパスカル・グロスが1年半ぶりにイングランド・プレミアリーグ、ブライトンに復帰することが決まった。

MF三笘薫と笑顔の再会にファンは「胸熱だぜー」と興奮している。

34歳のグロスは、2017年に当時プレミアリーグに昇格したばかりのブライトンに加入。左右両足を自在に使いこなすプレーメーカーとして活躍し、7シーズンで公式戦通算261試合32得点53アシストの成績を残した。昨年夏にドイツ1部ドルトムントへと移籍したが、1年半ぶりに復帰となる。

ブライトンの公式Xはブライトンのクラブハウスに帰ってきたグロスの動画を公開。キャプテンのDFルイス・ダンクをはじめ、チームメートらと再会を果たす様子が収められている。三笘も満面の笑みで迎えると、グロスも「カオル！」と反応し、熱い抱擁をかわしている。

これにはファンも興奮。「三笘とグロスが抱擁してるのエグすぎる」「もうニヤニヤが止まらない」「熱い」「最高な再会」「こんな嬉しそうな声の三笘は珍しい」「三笘×グロスあちーなー」といったコメントが寄せられていた。



現在プレミアリーグで6試合勝ちなしで、14位と苦しむブライトン。チームのことをよく知るグロスの復帰はこの上ない補強となりそうだ。（FOOTBALL ZONE編集部）