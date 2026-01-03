2026年1月4日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月4日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
積極的な行動は裏目に出そう。今日は受け身を貫くこと。
11位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
常識にのっとった言動を。自由奔放になると手痛い結果に……。
10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
心が落ち着かない日。自然の中を散歩して発散しよう。
9位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
迷いの多い1日。直感を頼りにすると好結果が得られそう。
8位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
感情的になって周囲とぶつかりそう。冷静さが必要な日に。
7位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
人生や将来について不安が湧いてきそう。先輩に相談してみて。
6位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
家にいる時間を増やすと吉。趣味にいそしんでのんびりしよう。
5位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
書物に幸運が。図書館や書店で目についた本をチェックしてみて。
4位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
パソコン関連に幸運あり。好みのサイトをチェックして。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
万事が快調。大切な計画は今日のうちにまとめあげよう。
2位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
堂々と自己主張すれば、あなたの意見がスムーズに通りそう。
1位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
外国とのつながりに幸運あり。帰国子女の知人や輸入品に注目して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)