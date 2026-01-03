「美女は泥かぶっても美女」中川安奈、泥だらけでも際立つ圧巻スタイルを披露！「スタイル抜群」
元NHKアナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する中川安奈さんは1月2日、自身のInstagramを更新。体当たりロケのオフショットで泥だらけの姿を披露しました。
1枚目から4枚目までは全身泥だらけの姿を披露していますが、泥だらけでも抜群のスタイルが際立っています。中川さんは「放送後、NHK時代から尊敬する先輩ディレクターに『中川さんは泥臭いロケが似合う』と言われてうれしかったので、今後はさらにそうしたジャンルのお仕事も頑張れたらいいなと思いました」と続けました。
コメントでは「何をやっても絵になります」「スタイル抜群で最高でした」「泥にまみれてもスタイル抜群な安奈さんステキです!!」「泥んこになっても安奈さんは可愛い」「あんなちゃん泥にまみれてもカワイイ」「泥にまみれても綺麗な事には変わりないですね」「美女は泥かぶっても美女」と称賛の声が多数寄せられています。
「泥にまみれてもスタイル抜群」中川さんは「フジテレビ『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』 見てくださったみなさま、ありがとうございました 今回のロケの体当たりパートのまとめです！ 笑」とつづり、7枚の写真と1本の動画を投稿。1月1日に放送されたバラエティ番組『有吉弘行の超なるほど！ザ・ワールド』（フジテレビ系）のロケで訪れたコロンビアでのオフショットを公開しています。
