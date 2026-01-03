“最強女王”のお眼鏡にかなう男性は、そうそう現れない？ポーカー世界女王・岡本詩菜の「好きな男性のタイプ」に触れた一言で、スタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。

【映像】「そんな人いない」“美人すぎるポーカー女王”の好きな男性タイプ

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

場も温まり始めた中盤、本郷はダイヤとクラブの「55」というハンドで、ダイヤとクラブの「J7」を持つ岡本と対戦。フロップはスペードの「8」とハートの「10」、クラブの「A」。岡本にストレートの可能性が生まれたが、この時点では勝負はやや本郷が優勢な状況だった。

ここで岡本はチェック。直後に本郷が2800点をベットすると、岡本は6500点へとレイズ。この鋭い一手に本郷は思わず苦笑いを浮かべ、実況の田口尚平も「本郷奏多、悶絶！」と声を張り上げた。

しばらく考え込んだ本郷は、突然「何かの記事で読んだんですけど…」と切り出し、「岡本さんの好きな男性のタイプは？って質問に『私よりポーカーが強い人』って答えていて、『そんな人いねえよ！』って思って…」と、まさかの話題転換。

これに岡本は、はにかんだ表情を浮かべながら「いっぱいいる」とボソリ。この可愛らしいリアクションに、スタジオは笑いに包まれていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）