女子プロレス「マリーゴールド」のユナイテッド・ナショナル（ＵＮ）王座を保持するビクトリア弓月（２０）が、越野ＳＹＯＫＯ．を撃破し３度目の防衛に成功した。

３日の大田区総合体育館大会では昨年１０月にマリーゴールドに入団した越野を迎え撃った。試合が始まると、いきなり場外乱闘をぼっ発させた２人は序盤からフルスロットル。越野が場外でパワーボムを炸裂すると、弓月も負けじとプランチャを敢行し一進一退の攻防を展開した。

リングに戻ってからも２人はエルボー合戦で激しくぶつかり合う。だが雪崩式ブレーンバスターからのブレーンバスター２連発をくらい意識をもうろうとさせた王者だったが、変型ボムで叩きつけると流れを奪う。

１５分過ぎビクトリー・シューティング２連発を炸裂すると、最後はビクトリー・サンセットを投下し３カウントを奪った。

試合後、バックステージに現れた弓月は「２０２６年一発目で無事Ｖ３達成することができました！」と喜びを爆発させつつ、対戦した越野に対し「本当にこのベルトがほしかったんだなって思いが伝わってきた。機会があればまた戦いましょう」と再戦を呼びかけた。

この時点で次期挑戦者は現れなかったが弓月は「どんな相手が来ても私はＵＮのベルトをさらに価値を高めていきたい。そしてマリーゴールドの真エースに必ず私がなってみせます」と宣言した。