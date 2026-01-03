＝LOVE大谷映美里、実家での懐かしミニワンピ姿が話題「生活感がリアル」「今でも似合うのすごい」
【モデルプレス＝2026/01/03】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVEの大谷映美里が1月2日、自身のInstagramを更新。実家に帰省した際のプライベート感あふれる姿を公開し、話題となっている。
【写真】指原プロデュース27歳美女「実家に舞い降りた天使」美脚輝くミニワンピ姿
大谷は「背景実家すぎるね」「実家で発掘した懐かしい服 調べたらラヴァップのワンピだった！！懐かしすぎ！知ってる人いる？」とつづり、実家でのオフショットを公開。洗濯機などが映る生活感あふれるロケーションで、ミニ丈ワンピースにグレーのニーハイソックスを合わせたスタイリングを披露した。
この投稿には「生活感がリアルで親近感わく」「エモすぎる」「実家に舞い降りた天使」「ビジュアル完璧」「スタイル良すぎ」「リラックスした表情がたまらない」「今でも似合うのすごい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】