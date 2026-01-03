「진하게 해 주세요（チナゲ ヘ ジュセヨ）」の意味は？カフェで使えるひと言！
韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。
「진하게 해 주세요（チナゲ ヘ ジュセヨ）」の意味は？
「진하게 해 주세요（チナゲ ヘ ジュセヨ）」という言葉を聞いたことありますか？
ヒントは、コーヒーや味付けが物足りないと感じた時に使える韓国語！
「진하게 해 주세요（チナゲ ヘ ジュセヨ）」はどういう意味なのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「濃いめにしてください」でした！
「진하게 해 주세요（チナゲ へ ジュセヨ）」は、「濃いめにしてください」という意味の韓国語。
味や濃さを“しっかりめ”にしてほしいときに使える表現です。
コーヒーを濃く、スープを濃く、ソースを濃くといった、好みをやんわり伝えたい場面で活躍。
丁寧にお願いする形なので、初対面でも使いやすいのがポイントです。
あなたはわかりましたか？
ぜひ友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
《参考文献》
・『コネスト』
ライター Ray WEB編集部