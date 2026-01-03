◆マリーゴールド「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｆｉｒｓｔ ｄｒｅａｍ ２０２６」（３日、大田区総合体育館）観衆１８１２

マリーゴールドは３日、大田区総合体育館で「Ｍａｒｉｇｏｌｄ Ｆｉｒｓｔ ｄｒｅａｍ ２０２６」を開催した。

メインイベントのマリーゴールド・ワールド選手権は、王者・青野未来が２０分０１秒、レッドセンセーションで挑戦者・桜井麻衣を破り初防衛に成功した。

昨年１・３同じ大田区で桜井のＵＮ王座に挑戦も敗れた青野は、１年越しのリベンジに「戦いに負けて自分が応援もされなかったいろんなことが今でも鮮明に覚えていて…だけど、その悔しさがあったから、昨年、たくさんの大きなチャンスに挑めてこの結果を得ることができました。あの日、あのどん底があったから今の私ある」とかみしめ「今年は最高にハッピーな状態。ここから始めたいと思います」と見据えた。

試合後のリングで１・１２後楽園で林下詩美と組んでＧＨＣ女子を奪取した岩谷麻優、ＵＮ王者・ビクトリア弓月と対戦することが決まった。王者としてマリーゴールドを先頭で引っ張る青野は「ここで喜ばずにしっかり上を目指していきたい」と笑顔を浮かべた。

◆１・３大田区全成績

▼マリーゴールド・ワールド選手権試合

〇王者・青野未来（２０分０１秒 レッドセンセーション↓片エビ固め）挑戦者・桜井麻衣●

▼ＧＨＣ女子選手権試合

〇挑戦者・岩谷麻優（２５分０９秒 ムーンサルトプレス↓エビ固め）王者・彩羽匠●

▼ユナイテッド・ナショナル選手権試合

〇王者・ビクトリア弓月（１６分１１秒 ビクトリーサンセット↓片エビ固め）挑戦者・越野ＳＹＯＫＯ．●

▼ツインスター選手権試合

王者組・〇松井珠紗＆ＣＨＩＡＫＩ（１７分０２秒 ＭＫＤ↓体固め）挑戦者組・野崎渚＆瀬戸レア●

▼シングルマッチ

〇林下詩美（１２分０３秒 ジャーマンスープレックスホールド）後藤智香●

▼スペシャル・シングルマッチ

〇人気者Ｋ＝黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン（１分０８秒 横入り式エビ固め）メガトン●

・再試合

〇人気者Ｋ＝黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン（１分００秒 横入り式エビ固め）メガトン●

・再々試合

〇人気者Ｋ＝黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン（１分２８秒 横入り式エビ固め）メガトン●

▼６人タッグマッチ

〇天麗皇希＆翔月なつみ＆ハミングバード（９分５９秒 アメジストバタフライ↓片エビ固め）石川奈青＆花園桃花＆橘渚●

▼ニューイヤーダッシュ６人タッグマッチ

〇山岡聖怜、心希、ＣｏＣｏ（１３分１２秒 ジャーマンスープレックスホールド）田中きずな、南小桃、山崎裕花●