元高級車が“軽自動車の新車以下”で手に入る？

昨今の新車市場では、ホンダ「N-BOX」などの人気スーパーハイトワゴン軽自動車でも、上位グレードやオプション次第で車両価格が200万円に迫るケースも珍しくありません。

しかし、中古車市場に目を向ければ、車両本体150万円以下という予算で、憧れのプレミアムブランド「アウディ」が射程圏内に入ってきます。

【画像】超カッコイイ！ これが“150万円以下”の高級外車「アウディ」です！（69枚）

今回は、色褪せないデザインや充実した装備を持ちながら、新車時の価格から大幅にプライスダウンした「反則級」のコスパを誇る2台を紹介します。

まず1台目は、アウディのデザインアイコンである「TT クーペ」です。

予算150万円で現実的に狙える本命は、2010年以降の2代目（8J型）後期モデルです。当時の新車価格（消費税込み）は約430万〜660万円台という高級車でしたが、現在ではこの予算で十分良質な個体が狙えます。

さらに、走行距離やコンディション次第では、世界的には2023年に生産終了したばかりの3代目（8S型）の初期モデルも、150万円台に届くことも出てきています。

3代目TTは、2015年の日本導入時は「2.0 TFSI」が約542万円、「クワトロ」モデルは約589万円。翌2016年には「1.8 TFSI（約469万円）」も追加された高級クーペでした。

それが今や、条件さえ合えば150万円以下で手が届くのですから、その衝撃は計り知れません。

3代目の推しポイントは、何と言っても全車標準装備の「アウディバーチャルコックピット」です。メーターパネル全体が地図や車両情報を表示する高精細な液晶画面となっており、先進性を感じさせます。

また、150万円以下で狙える2代目後期型であっても、流麗なスタイリングは色褪せません。クワトロ（4WD）搭載車を選べばその安定感は健在で、所有満足度は非常に高いと言えるでしょう。

続いて2台目は、今最も需要が高いコンパクトSUV「Q2」です。

こちらは2017年のデビュー以降、マイナーチェンジを経ても基本的なデザインは大きく変わっていないため、100万円台前半で狙える2017年から2018年の初期モデルでも、現行モデルと比べて「型落ち感」が極めて少ないのが特徴です。

新車時は約300万円〜400万円台の価格帯で、国産コンパクトSUVの上位グレードと競合するポジションでした。しかし現在の中古相場では、100万円から140万円前後での掲載例も増えており、非常に手が出しやすくなっています。

具体的には、2018年式「1.0 TFSI スポーツ」などで150万円を切る個体も見つかります（本記事執筆時点）。多角形をモチーフにした「ポリゴンデザイン」は、今見ても全く古さを感じさせません。

また、最高出力116馬力を発揮する1.0リッター直列3気筒ターボエンジン搭載モデルなら自動車税も安く、燃費も優秀です。

さらに、個体によっては電動リアゲートやアダプティブクルーズコントロールといった人気の快適装備が装着されている場合もあり、「軽自動車からのステップアップ」として、維持費を抑えつつドイツ車の剛性感を味わいたい層には、まさにうってつけの一台です。

150万円という予算は、いまや国産コンパクトカーの新車を買うのさえ厳しい金額です。

しかし中古車市場に目を向ければ、フルデジタルのメーターを備えた「TT」や、都会的な「Q2」が手に入ります。

もちろん輸入車ゆえ、購入時にはSトロニック（AT）の変速ショックがないか試乗で確認したり、保証の充実した認定中古車や専門店を選ぶのが鉄則です。

また、車両価格を安く抑えられた分、浮いた予算の一部はもしもの時のメンテナンス費用としてストックしておくのが、輸入車と長く付き合うための賢いコツです。

それでも、この圧倒的な“高見え”感と走りの質は、国産車では味わえない魅力。軽自動車の新車契約のハンコを押す前に、一度このプレミアムな選択肢を検討してみてはいかがでしょうか。