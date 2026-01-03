【義母介護は専業主婦のシゴト？】「家が回らない…」泣く泣く仕事を辞めた私＜第2話＞#4コマ母道場
義両親に介護が必要になりそう……そんなとき、みなさんのご家庭では誰が介護を担う予定でしょうか。「実子である夫が中心になる」と考える人も多いかもしれません。けれど、まだまだ現役世代で仕事が忙しい場合もありますよね。だからといって、「みんな仕事で忙しいから、時間に余裕があるあなたがやってよ」と言われたら、戸惑ってしまうのではないでしょうか。そのうえ、「身内なんだからタダでやって当然だよね」などと言われたら……あなたならどうしますか？
第2話 専業主婦の理由
【編集部コメント】
アサカさんは実家が遠く、義実家は比較的近い場所にありました。そのため子どもたちが幼い頃は、義実家の手を借りて子育てしようかと考えたこともあったそう。しかし長男夫婦や次男夫婦も同じくらいの年齢の子どもを育てていたにもかかわらず、義実家をほとんど頼っていませんでした。そんななか、わが家の子どもたちだけ面倒を見てもらうのは気が引けると思い、そのまま夫婦ふたりで頑張ってきた、といういきさつがあるようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
【編集部コメント】
アサカさんは実家が遠く、義実家は比較的近い場所にありました。そのため子どもたちが幼い頃は、義実家の手を借りて子育てしようかと考えたこともあったそう。しかし長男夫婦や次男夫婦も同じくらいの年齢の子どもを育てていたにもかかわらず、義実家をほとんど頼っていませんでした。そんななか、わが家の子どもたちだけ面倒を見てもらうのは気が引けると思い、そのまま夫婦ふたりで頑張ってきた、といういきさつがあるようです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび