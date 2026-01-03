¸Î¾ãÂ³¤¤«¤é±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë½Ð²ñ¤¤¡¡À¾Éð¤Î°éÀ®5°Ì¥ë¡¼¥¡¼Ê¿¸ý´²¿Í¡Ö¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤¹¤ë¤«¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¡×¥ì¥ª¤Î¶å½£¤æ¤«¤êº¸ÏÓ¤ËÂ³¤±
¡¡Ê¡²¬Ï»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿Æü·ÐÂç¤Îº¸ÏÓ¡¢Ê¿¸ý´²¿Í¡Ê4Ç¯¡¦°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¡Ë¤¬À¾Éð¤«¤é°éÀ®5°Ì»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¡£ºòµ¨10¾¡¤òµó¤²¤¿¶ùÅÄÃÎ°ìÏº¤äÉðÆâ²ÆÚö¤é¶å½£½Ð¿È¤Îº¸ÏÓ¤â³èÌö¤¹¤ëÀ¾Éð¤Ç°ìÆü¤âÁá¤¤»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¡¡°ìÅÙ¤ÏÌîµå¼«ÂÎ¤òÄü¤á¤«¤±¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Î¥×¥í¤ÎÌ´¤¬¸½¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥Û¥Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¡×¤ÈÊ¿¸ý¤ÏºòÇ¯10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¾ï¤Ë¸Î¾ã¤È¤ÎÀï¤¤¤À¤Ã¤¿¡£°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¹â¤Ç¤Ï2Ç¯²Æ¤«¤é¹øÄÇÊ¬Î¥¾É¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤º¡¢3Ç¯²Æ¤â¥Ù¥ó¥Á¤ò³°¤ì¤¿¡£Æü·ÐÂçÆþ³Ø¸å¤â¹ø¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£1Ç¯¤Î¤³¤í¤Ï¹ø¤Ï´°¼£¤»¤ºÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥°Àï¤ÇÅÐÈÄ¡£2Ç¯½©¤Ë¤ÏÅÐÈÄ»î¹ç¿ô¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¿¤¬¡¢3Ç¯½Õ¤Ëº¸¼ê¼ó¤ò¹üÀÞ¤·¤Æ¥ê¡¼¥°ÀïÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤·¡£¾ï¤ËÏÓ¤ä¹ø¤Ê¤ÉÂÎ¤Î¤É¤³¤«¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¡Ö3Ç¯¤Þ¤Ç¤Ï¸Î¾ã¤òµ¤¤Ë¤»¤º¤ËÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£4Ç¯½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢º¸¤Î¾åÏÓÉô¤ËÄË¤ß¤¬½Ð¤ÆÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¼¯»ùÅç¤Ç¼Ò²ñ¿Í¤äÂç³Ø¤Î¥Á¡¼¥à¤¬ÂÐÀï¤¹¤ë¡Ö¤ª¤¤¤É¤ó¥ê¡¼¥°¡×¤Î·ÄÂçÀï¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤â½Ð¤ºÀ©µå¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£µ¤»ý¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤Æ²¬Î±¹Àµª´ÆÆÄ¤Ë¡Ö½Õ¤ÇÌîµå¤ò¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë½Ð²ñ¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¿¤Þ¤¿¤ÞÂç²ñ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¿ÃÏ¸µ¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤äÏÓ¤Î»È¤¤Êý¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤½¤ÎÀèÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤ò¤·¤¿¤é¡¢ÏÓ¤¬ÄË¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡£º£¤Ç¤â·î¤Ë²¿ÅÙ¤«¼¯»ùÅç¤Þ¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»×¤¨¤Ð¤½¤ì¤Þ¤ÇÂÎ¤ÎÆ°¤¤ä»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤ÉÁ´¤¯ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¡¢¤¿¤À¼«Ê¬¤¬Åê¤²¤ä¤¹¤¤¥Õ¥©¡¼¥à¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥¦¥ª¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤Î»þ´Ö¤â¤«¤Ê¤êÄ¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤âÁ°¤È¤ÏÁ´Á³ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡×¡£ËèÆüÆ±¤¸¾õÂÖ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤â·ç¤«¤µ¤º¹Ô¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÄË¤«¤Ã¤¿ÏÓ¤ÎÄË¤ß¤¬¤¦¤½¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¡¢4Ç¯½©¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î5¾¡¤òµó¤²¡¢½é¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ò³ÍÆÀ¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È±¿Ì¿Åª¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¡£
¡¡Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¤Þ¤µ¤Ëº£¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¥é¥¤¥ó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¥×¥íÌîµå¤È¤¤¤¦ºÇ¹â¤Î´Ä¶¤Ç¡Öº£¤«¤é¤É¤ì¤À¤±À®Ä¹¤¹¤ë¤Î¤«¼«Ê¬¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È1·î¤«¤é¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇÂ®145¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤ËÄã¤á¤Ø¤ÎÈ´·²¤Î¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬»ý¤ÁÌ£¡£¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤ä¥«¡¼¥Ö¤Ê¤ÉÊÑ²½µå¤Ç¤â¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬¼è¤ì¤ë¤Î¤¬¶¯¤ß¤À¡£ÌÜÉ¸¤È¤¹¤ë¤Î¤Ïºòµ¨9¾¡¤òµó¤²¤¿ºå¿À¡¦ÂçÃÝ¹ÌÂÀÏº¤À¡£¡ÖÂçÃÝ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢µåÂ®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÎÏ´¶¤Ê¤¯¤Æ¤âÀÚ¤ì¤Î¤¢¤ë¶¯¤¤µå¤òÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¥¨¡¼¥¹¤¬È´¤±¤¿À¾Éð¤Ç°ìÆü¤âÁá¤¯1·³¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡£°éÀ®¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥×¥í¤Ç¤Î²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤è¤ê¤âÊ¿¸ý¼«¿È¤À¡£¡ÊÁ°ÅÄÂÙ»Ò¡Ë
¢¡Ê¿¸ý´²¿Í¡Ê¤Ò¤é¤°¤Á¡¦¤Ò¤í¤È¡Ë2003Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°»Ô½Ð¿È¡£Àé²»»û¾®1Ç¯¤Î»þ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥À¡¼¥º¡×¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¤ë¡£¤Ï¤È¤êÃæ¤Ç¤Ï¹Å¼°¥¯¥é¥Ö¡Ö°¦ÃÎÌ¾¹Á¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤ÇÅê¼ê¡£U15ÆüËÜÂåÉ½Æþ¤ê¤·À¤³¦¾¯Ç¯ÌîµåÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£°¦¹©ÂçÌ¾ÅÅ¹â¤Ç¤Ï1Ç¯²Æ¤Ë¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤·¤¿¡£Æü·ÐÂç¤Ç¤Ï1Ç¯½Õ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤«¤éÅÐÈÄ¤·¡¢4Ç¯½©¤Ë¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó³ÍÆÀ¡£179¥»¥ó¥Á¡¢76¥¥í¡£º¸Åê¤²º¸ÂÇ¤Á¡£