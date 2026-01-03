えなこ、初めて見た！私服ショットにファン衝撃 肩出しニット「大人っぽ！」「長めの黒髪」
人気コスプレイヤーのえなこが、自身のXを更新し、私服写真を投稿するとネット上で話題になっている。
【写真】見たことない！肩出し＆黒髪ロング 私服姿のえなこ
普段は仕事のグラビアやコスプレ写真を投稿するが、今回は「冬コミ最終日ありがとうございました！昨日コスプレ満喫したので今日は私服でサークルにいたよ たくさんの方が会いに来てくれたおかげで頒布物は全て完売しました！」と報告。
投稿した私服写真は肩を全開に露出したニット姿で、これを見たファンは「えなこりん私服大人っぽ！！ロング！！可愛い！！愛！！！」「長めの黒髪で黒色のオフショルが清楚で魅力的なえなこりん カワイイってスゴいです」「髪長いえなこ本当に信じられん可愛い」「私服えなこりん、はじめて見る気がする」などと反応している。
