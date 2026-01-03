■これまでのあらすじ

家事育児家計を完全に折半して生活している聡だったが、実はそれが自分の出世を阻んでいると思っていた。そんな中、部下の女性ユキと出会ったことで彼女に癒やしを求めるようになる。しかしふたりの関係に勘づいた男性社員からユキが「俺でよかったら話を聞くよ」と言われ…。一方、聡は会う予定だったユキからドタキャンされ不安になってしまう。ユキに心変わりがあったかもと思うと、家族のこともそっちのけで…。



■突然の呼び出し…！

■手を握られて…!?■疑っている人がいる!?ユキに嫌われたのではないかと不安な聡は、あろうことか会社で彼女を呼び出し、なぜドタキャンしたのかを聞こうとするのですが…。社内でふたりきりになることで関係を疑われたくないユキは、「俺、悪いことしちゃったかな？」「寂しかった」などと言い出す聡に引いてしまいます。吉田にも関係を疑われたばかりだし、早く会議室を出ようとするのでした。そんなユキの態度に、聡はさらに不安がつのっていって…。ユキとの関係を「今だけ」「ガス抜き」と言っていたのに、そんな軽いものではなくなっているようですね…。(ネギマヨ)