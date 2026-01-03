前ヤクルト監督の高津臣吾氏（57）が3日に放送されたニッポン放送「ショウアップナイター60周年 名球会ラジオ」（土曜後5・20）にゲスト出演。今はなき恩師、名将・野村克也さん（2020年2月に84歳で死去）と自身の現役時代に交わしていたという意外な会話の内容を明かした。

2025年シーズンまで6年間に渡ってヤクルト監督を務め、就任2年目の2021年からセ・リーグ連覇を達成した高津氏。現役時代には日米通算313セーブをマークし、選手としても監督としても日本一を経験した。

インタビュアーを務めた煙山光紀アナウンサー（63）から番組恒例の質問「私、この人に頭が上がりません」を聞かれると「1人、2人には絞れないですけど」としながらも恩師・ノムさん、そして現役時代にバッテリーを組んだ古田敦也氏（60）の名前を挙げた。

ノムさんに関しては「ミーティングが奥深くて。（最初は）ちょっとびっくりしました。いまだに“野村ノート”何冊か持ってますけど、半分以上は恐らく野球以外のこと。もちろん結果的には野球につながっていくんですけど、たとえば“人生とは”とか“組織・グループとは”とか“生きていくためには”とか。もちろん打撃論、投手論…いろんなことも書いてあるんですけど、半分以上はプレー以外のミーティングが多かったかもしれないですね」と振り返った高津氏。「人として、生きるなかで凄く大事なことを教わった」と感謝した。

そして、ノムさんは怖かったか聞かれると「怖くはないです、全然。怖さはないです、全く」とも。

「練習中とかでも“監督いい時計してますね”って言ったらすぐ“だろう！”って言って外して見せてくれるんですよ。“監督いいネクタイしてますね”“これベルサーチや！”って。そんな方です」と楽しそうな声で回想し、「僕は全然言えたので。多分、古田さんは言わないですね」と同じ師弟コンビでも捕手同士の野村＆古田と、投手の自分では関係が異なっていたと懐かしそうに話していた。