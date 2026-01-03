Snow Man宮舘涼太（32）が3日、パーソナリティーを務めるTBSラジオ「宮舘涼太のロイヤルロイヤルサロン」（午後1時）に出演。同局系「ラヴィット！」の共演者にクレームを付けた。

この日のゲストはお笑いコンビ、麒麟の川島明。宮舘は川島がMCを務める「ラヴィット！」火曜日に出演しており、川島から「宮舘会やってよ。宮舘涼太プレゼンツビンゴ大会」と火曜メンバーでの親睦会開催を依頼された。

宮舘によると、すでに火曜メンバーの若槻千夏にも開催を打診しており「若槻さんにも火曜でそろそろ集まりませんか？ と。（若槻は）『大木さんに聞いてみる』って。大木さんにも言ったんです、僕。そしたら変なクロちゃんの画像だけ送られてきたんです」とビビる大木のリアクションに落胆した。

宮舘の話を聞いた川島は思わず失笑し「あの人病気やから。ホンマに真剣な話できへんねん、あの人」とバッサリ。舘が「僕の気持ち！と思って」とクレームを付けると、川島も「みんなでグループLINEでやりとりしてるやんか。『火曜日みんなで集まりましょう』って。で、大木さんがクロちゃんの写真載せて『いつするしんよ〜』とか言うんだけど、おもんなすぎてLINEが1回ずつ止まんねんな」と暴露した。

川島はさらに「みんなで案出し合って『この日行けます』『ごめんなさい。この日はライブが近くて』『でもこっちもトークライブもあって』『そらそうやんな』とかやってるのに、『早く決めるしんよ〜』とか。スベりすぎて1カ月止まるんですよ」と大木のひと言で全員のやりとりがストップすると明かし、「俺、何回もグループ脱会しようと思ってんから。あの人がいるから前に進まない。ダメなのよあの人」とジョークを飛ばした。

宮舘が「相談する人が間違ってたんですね」と納得すると、川島は「ダメダメ。宮舘涼太プレゼンツにしてくれたらみんな来てくれるよ」と勧めていた。