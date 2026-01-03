12月の月間最優秀守備選手賞にサンダーのホルムグレン、ピストンズのスチュワートが選出

1月3日（現地時間2日、日付は以下同）。NBAは2025年12月の月間最優秀ディフェンシブプレーヤー賞を発表。ウェスタン・カンファレンスからオクラホマシティ・サンダーのチェット・ホルムグレン（初選出）、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズのアイザイア・スチュワート（初選出）となった。

10～11月のケイソン・ウォレスに続いてサンダーから選ばれたホルムグレンは、12月にウェスト2位の9勝4敗を残したチームにおいて、平均18.3得点7.9リバウンド2.00ブロックをマーク。

サンダーのビッグマンは12月にウェスト2位の24ブロックを残したほか、リムでリーグ最多の18ブロックを記録。チームはディフェンシブ・レーティング106.2でウェスト1位、ホルムグレンは平均コンテスト数8.5本で同7位に入った。

一方のスチュワートは、平均22.9分出場した12月にリーグ5位の2.2ブロック、リーグ2位の28ブロックを記録。イースト2位のディフェンシブ・レーティング109.8を残したピストンズで、同2位の平均コンテスト数9.4本と、献身的な働きでチームを支えた。

3日を終えた時点で、ホルムグレンが所属するサンダーはウェストトップかつリーグベストの30勝5敗、スチュワートが在籍するピストンズはイースト1位の25勝9敗を残している。なお、12月の月間最優秀守備選手賞の候補に挙がった選手たちは下記のとおり（以降チーム名は略称）。

◆■2025年12月の月間最優秀守備選手賞候補に挙がった選手たち

・ウェスタン・カンファレンス



クリス・ダン（クリッパーズ）



ルディ・ゴベア（ウルブズ）



ドレイモンド・グリーン（ウォリアーズ）



ジャレン・ジャクソンJr.（グリズリーズ）

・イースタン・カンファレンス



OG・アヌノビー（ニックス）



ミケル・ブリッジズ（ニックス）



スコッティ・バーンズ（ラプターズ）



エバン・モーブリー（キャバリアーズ）



デリック・ホワイト（セルティックス）

【動画】ホルムグレンの好ディフェンシブプレー集はこちら！





