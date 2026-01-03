「これがダメなら全部売れない」書店員が絶望…。陳列前の本でも「傷がある」と、光の加減でしか見えない傷を気にする客【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
本を購入する際、状態を気にする人は少なくない。しかし、中には想像を超えるこだわりを持つ人もいる。漫画家・佐久間薫さん(@sasakumako)が描く書店員の日常コミック『カバーいらないですよね』から、完璧な状態の一冊を求める客とのエピソードを紹介する。
■陳列前の本でも「傷がある」？角度を変えてチェックする客
ある日、予約していた本を受け取りに来た男性が「傷があるので交換してほしい」とカウンターへやってきた。一見すると綺麗な状態だが、客は「少しわかりにくいかもしれませんが……」と本を斜めに傾け、特定の角度で光を当てるよう促した。
書店員が確認しても判別が難しいほどの微細な跡。しかし男性は「光を当てればわかります」と譲らない。店内の棚を確認しても「全部傷んでいるから新しいものを取り寄せてほしい」という要望に、店員は「これがダメなら本屋にある本はすべて傷物になってしまう」と内心で困惑する。佐久間さんは「できないこともあるが、可能な限り対応する方針の店を描いている」と、現場のリアルな対応を明かした。
■ネット書店にはない「実店舗を歩く楽しさ」
利便性の高いネット書店が普及する中で、あえて実店舗で働く意義についても佐久間さんは語る。「本屋の店内をあてもなく歩き、探してもいなかった魅力的な本を見つけるときの楽しさは、実店舗ならでは」という。特に地域密着型の店舗では、常連客との雑談といった人とのつながりも、代えがたい魅力の一つとなっている。
取材協力：佐久間薫(@sasakumako)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。