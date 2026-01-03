¥µ¥ó¥È¥êー¤¬2026Ç¯ºÇ½é¤ÎHG¤Ç¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô7668¿Í¤òµÏ¿¡ª
¡¡3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡ÊSV¥êー¥°ÃË»Ò¡Ë¤Î¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤Ï¡¢Æ±Æü¤ËAsue ¥¢¥êー¥ÊÂçºå¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ¥°¥ìー¥È¥Ù¥¢ー¥º¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ë¤Æ¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤ÎÍè¾ì¼Ô¿ô7,668¿Í¤òµÏ¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°SNS¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿Íè¾ì¼Ô¿ô¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤ÎSV¥êー¥°ÃË»ÒÂè21ÀáGAME2 ¥ô¥©¥ì¥¢¥¹ËÌ³¤Æ»Àï¤ÇµÏ¿¤·¤¿7,430¿Í¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·º£²ó¡¢2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Ç¤½¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ»î¹ç¤Ï¥Õ¥ë¥»¥Ã¥È¤ÎËö¤Ë¥µ¥ó¥È¥êー¤¬¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢16¾¡1ÇÔ¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¡£º£¸å¤â¤½¤Î¶¯¤µ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ûー¥à¥²ー¥à¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£