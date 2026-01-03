【テヘラン＝吉形祐司、ワシントン＝淵上隆悠】イランで昨年末以降、制裁復活などを背景とする経済悪化や物価高騰に抗議するデモが拡大し、複数の死傷者が出ている。

２０２２年以来の大規模デモは反体制色を強めており、２日には米国のトランプ大統領が介入も辞さない方針を表明するなど、事態は混乱の様相を呈している。

デモは昨年１２月２８日、首都テヘランの商業地区で、歯止めがかからないドル高に抗議したバザール商人らが店舗閉鎖を呼びかけたことで始まり、大学生が加わって急速に拡大した。少数派クルド系の人権団体「ヘンゴウ」によると、西部ロレスタン州や中部イスファハン州、南部ファルス州などで計１０人が治安部隊の発砲などで死亡した。

昨年６月にイランの核施設を攻撃した米国のトランプ大統領は２日、自身のＳＮＳに「平和的な抗議参加者への発砲や暴力的な殺害があれば、米国は救援に向かう。臨戦態勢にあり、準備はできている」と投稿し、介入の用意を表明した。イラン外務省は「無責任な態度だ」と非難する声明を発表した。

イランのメディア報道やＳＮＳへの投稿動画などをもとにした本紙集計では、デモや集会は２日現在、全３１州のうち少なくとも２１州で行われた。オンラインショップも５０店舗以上が販売停止で連帯を示している。

イランでは２２年、女性の髪や体を覆い隠す「ヘジャブ」の着用強制に抗議するデモが全土に拡大し、政権は再燃を警戒してきた。

今回は、ドル高による輸入品などの価格高騰に不満を抱く商人らの行動が発端となった。デモは徐々に反体制色が強まり、「独裁者に死を」と叫ぶスローガンや、１９７９年のイスラム革命で打倒された王政を支持する声も出ている。

マスード・ペゼシュキアン大統領は、商人や組合幹部らとの面会で「全力で問題解決にあたる」と約束して対話姿勢を強調。司法当局も、暴動には断固対処するがデモの権利は認めるとする方針を示すなど、過去と違い、国民感情を意識した慎重姿勢をみせている。

制裁による物価高が国民生活を圧迫

イランでは核開発に対する米国の制裁が一方的に再開された２０１８年以降、現地通貨のリアル安、ドル高が徐々に進んだ。物価の高騰が続き、国民生活を圧迫している。

昨年６月のイスラエルと米国による攻撃や、それに続く国連制裁復活の後はドル高に拍車がかかり、１２月２８日には実勢レートで１ドル＝１４３万２０００リアルと最高値を更新した。イランの核開発制限と引き換えに制裁を解除した１５年の核合意当時に比べると、リアルの価値は約４４分の１になった。

物価上昇率は２１年以降、３年連続で年平均４０％台が続き、昨年１２月発表の物価上昇率は年平均４２・４％、前年同月比５２・６％だった。