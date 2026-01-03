¡Ú¿·ÆüËÜ¡Û¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó EVIL¤«¤é¤ÎàÉé¤±¤¿¤éË·¼ç¡õ½ÀÆ»Ãå¶Ø»ßáÍ×µá¼õÂú¡ÖËÍ¤Ë¤ÏËÍ¤Î³Ð¸ç¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹£´ÆüÅìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¤Ç£Î£Å£Ö£Å£ÒÌµº¹ÊÌµé²¦¼Ô¡¦£Å£Ö£É£Ì¤È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ËÎ×¤à£²£°£²£±Ç¯Åìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò£±£°£°¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤éË·¼ç¡õ½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¡×¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¦¥ë¥Õ¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¡¢¤¤¤¤Ê¤ê£Å£Ö£É£Ì¤Î»ý¤Ä£Î£Å£Ö£Å£Ò¤Î¥Ù¥ë¥È¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÁ°ÆüÄ´°õ¼°¤Ç¤Ï¡ÖÈ¾Ç¯´Ö½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¥µ»¤ÇÇÝ¤Ã¤¿¤â¤Î¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¬¤º£Å£Ö£É£Ì¤òÅÝ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬²¦¼Ô¤Î£Å£Ö£É£Ì¤«¤é¤ÏÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÀöÎé¤¬¡Ä¡£¡Ö¥¦¥ë¥Õ¤è¡¢²¶¤â¤ï¤¶¤ï¤¶¤³¤Î¥Ù¥ë¥È¤ò¤«¤±¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤ªÁ°¤Ë¤â¥ê¥¹¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤ì¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¸¢¸Â¤À¡£¤ªÁ°¤¬Éé¤±¤¿¤é¡¢Ë·¼ç¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¤À¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«Ê¬¤«¤ë¤«¡©¡¡º£¸å¤¤¤«¤Ê¤ë»þ¤â¡¢½ÀÆ»Ãå¤ËÂµ¤òÄÌ¤¹¤Ê¤Ã¤Æ¤³¤È¤À¡×¤ÈÍ×µá¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÖËÍ¤Ë¤ÏËÍ¤Î¹Í¤¨¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×¤È°ì»ú¤ÏÊÖÅú¤òÊÝÎ±¤·¤¿¥¦¥ë¥Õ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¼Ñ¤¨ÀÚ¤é¤Í¤¨ÌîÏº¤À¤Ê¡£²²ÉÂ¼Ô¤¬¡£Æ¨¤²¤ó¤Î¤«¡©¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤ë¤È¡Ö¤ä¤ì¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÊóÆ»¿Ø¤«¤éË·¼ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤È¤ï¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤Ë¤ÏËÍ¤Î³Ð¸ç¤¬¤½¤³¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ê¡Ö¤Þ¤ºÉé¤±¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¤â¤È¤â¤È½ÀÆ»¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿»þ¤ÏË·¼ç¤Ç¤·¤¿¤·¡£¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÆþÃÄ¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹Í¤¨¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç½ÀÆ»Ãå¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë¤È¡¢¤Á¤Ó¤Ã»Ò½ÀÆ»¶µ¼¼¤Ê¤É¤Ë¤âÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡Ä´°õ¸å¤Ï£Å£Ö£É£Ì¤Î½±·â¤ò¼õ¤±¡¢ÍðÆ®¤âÅ¸³«¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ï¤³¤Î²¶¤À¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¤«¡¢¤è¤¯³Ð¤¨¤È¤±¡×¤ÈÄ©È¯¤µ¤ì¤¿¥¦¥ë¥Õ¤À¤¬¡¢¤¤¤è¤¤¤èÅìµþ¥É¡¼¥à¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¡£