ÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡¡»³¸ýÉ´·Ã¡¢¿¹¾»»Ò¤é°úÂà¤·¤¿Æ±À¤Âå²Î¼ê¤È¤Î²ñÏÃ¤ò²û¤«¤·¤à¡Öµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é»ä¤À¤±¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎÀÐÀî¤µ¤æ¤ê¡Ê£¶£·¡Ë¤¬£³Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±À¤Âå¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤È¤ÎÀÎ¤Î²ñÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï¿·Ç¯½é¤È¤Ê¤ëÆ±¥é¥¸¥ª¤ÎÊüÁ÷¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡££Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤«¤é¡¢Ä¹¤¯³èÆ°¤¹¤ëÈë·í¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤â¤¦Èë·í¤Ê¤ó¤Æ¡£¤À¤Ã¤Æ»ä¤Ê¤ó¤Æ£±ÈÖºÇ½é¤Ë¤ß¤ó¤Ê¼¤á¤Á¤ã¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿²Î¤¤¼ê¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤â·ÝÇ½³¦¤ÎÃæ¤ÇÊ¿ËÞ¤ÊÉôÎà¤Î¿Í´Ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ä¡×¤È²óÅú¡£¡Ö¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¡ØÁá¤¯¼¤á¤ë¤è¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿»ä¤¬²Î¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¸¬Â½¤¹¤ëÀÐÀî¤ËÂÐ¤·¡Ö¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡×¤ÎÉÙß·¤¿¤±¤·¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤½¤ó¤Ê¤³¤È¸À¤¦¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡Ö»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤³¤í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¾»»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«É´·Ã¤Á¤ã¤ó¤È¤«½ß»Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ÎÀ¤Âå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È°úÂà¤·¤¿»³¸ýÉ´·Ã¤µ¤ó¡¢¿¹¾»»Ò¤µ¤ó¡¢ºùÅÄ½ß»Ò¤µ¤ó¤Ê¤É¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤ÆÀâÌÀ¡£¡Ö¤è¤¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸ø³«Ï¿²è¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ÇÃÏÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤´ÈÓ¿©¤Ù¤¿¤ê¡¢¤ªÉô²°¤ÇÍ·¤ó¤À¤ê¤·¤Æ¤¿¡£¡ØÃ¯¤¬£±ÈÖºÇ½é¤Ë¤ª²Ç¤Ë¹Ô¤¯¤«¤·¤é¡©¡Ù¡ØÃ¯¤¬¤º¤Ã¤ÈºÇ¸å¤Þ¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¡©¡Ù¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤ß¤ó¤ÊÀÐÀî¤µ¤ó¤¬£±ÈÖºÇ½é¤Ë·ëº§¤·¤Æ¼¤á¤ë¤Í¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡Ä¥Ï¥Ã¤Èµ¤¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤é»ä¤À¤±¡£¤³¤ì¡¢¤Ê¤¡¤Ë¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÀÐÀî¤Ï£±£¹£·£³Ç¯¤Ë¡Ö¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¡×¤ÇÆüËÜ¥³¥í¥à¥Ó¥¢¤è¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯¤Ë¤Ï¿¹¾»»Ò¡¦»³¸ýÉ´·Ã¤È¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¥Û¥ê¥×¥í»°¿ÍÌ¼¡×¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿¡£¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë£´£¸²ó¤Î½Ð¾ì¤ò¸Ø¤ë¡£