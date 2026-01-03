Image: Kyle Barr / Gizmodo US

「Osmo Action 6」は、アクションカメラをさらに手軽なVlogカメラに近づける。

一般的なアクションカメラは「設定したらそれでOK」タイプのシンプルなデバイス。複雑なカメラ設定をいじる必要なく、自分のアクティビティを手軽に撮影したい人にはうってつけのアイテムです。

一方、DJIのOsmo Action 6は、アクションカメラを「誰でも気軽に使える」ものにするのではなく、レンズの絞りを調節できる機能など「より高度な操作を導入する」アプローチを行なっています。

私は昨年の夏、家電見本市・IFA 2025にてDJI Osmo Action 6の実機に触れてきました。外観や手触りは、昨年発売のDJI Osmo Action 5 Proによく似ています。

新要素の多くはレンズの内側に

新要素の筆頭は新しい1/1.1インチの正方形センサー。これは、Action 5 Proの1/1.3インチCMOSセンサーとは異なるフォーマットの映像を撮影可能です。iPhone 17の新しいセルフィーカメラと同様、この正方形の形状により、特定のアスペクト比向けに映像をトリミングしやすくなります。

この時点で、すでに「ある程度カメラを使える人」向けのアクションカメラだと感じた方もいるかもしれません。これは、他のアクションカメラに見られる固定絞りを廃したことを意味します。

DJI Osmo Action 6は、f/2.0という大きな絞りから、f/4.0というより小さい絞りまで設定可能。絞りをもっとも開いた状態より多くの光をセンサーに取り込むことができ、低照度撮影の性能向上が期待できます。また、DJI Osmo Action 6は、4K・60fpsでのSuperNightモード撮影に対応している点もポイントです。

絞りを開くほど（f/2.0のようにF値が小さいほど）、被写界深度は浅くなり、被写体を際立たせやすくなります。DJIによると、標準の「オート」モードでは、被写体に応じて絞りの範囲を自動で設定するとのこと。また、星や夜景の光跡を撮影するための「スターバースト」モードも備わっています。

2024年のGoPro Hero 13 Black（絞りはf/2.8）と同様に、Osmo Action 6も複数のレンズアクセサリーに対応。例えば、より接写に適したマクロレンズなどがあります。料理の写真を撮っている人なんかは、こちらのレンズが合っているかも。

そのほか、Osmo Action 6は13.5ストップのダイナミックレンジを備え、最大4K・120fpsでの撮影が可能。これは、GoPro Hero 13が提供する5.3K・60fpsには及びませんが、スローモーション性能では優れており、解像度を1080pに設定すれば最大240fpsでの撮影が可能だとされています。

また、同アクションカメラには50GBの内蔵ストレージが搭載されており、使用予定のmicroSDカード（最大1TBまで）と併用が可能です。

総じて、Osmo Action 6はある程度撮影経験のあるユーザーに適したアクションカメラと言えるでしょう。

シンプルなモデルも

一方、より最近登場したDJIのOsmo Nanoは、よりコンパクトで操作もシンプルなもの。従来の手軽なアクションカメラの系譜と言えそう。Insta360のGo Ultraと同様、DJIのこのカメラポッドはマグネット式、複雑なマウントから、冷蔵庫の扉にまで取り付けることが可能になっていますよ。