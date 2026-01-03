WBCÍ¥¾¡¤Ï»øJ¤Ç¤âÊÆ¹ñ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡©¡¡¡ÖÅê¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ°Ì´¡×¤ÎÂÇÀþ¡¢´ÆÆÄ¤Ï¡ÈìÔÂô¤ÊÇº¤ß¡É
¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡ÈìÔÂô¤ÊÇº¤ß¡É¤¬Éâ¾å
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¡£Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦ÆüËÜ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤é¤¬»²Àï¤·¡¢Ã¥´Ô¤òÌÜ»Ø¤¹ÊÆ¹ñÂåÉ½¤Ï¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¡Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¡Ë¤ä¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¡¼¥ó¥º¡Ê¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡Ë¤é¡ÈºÇ¶¯·³ÃÄ¡É¤ÇÄ©¤à¡£°ìÊý¤ÇÊÆµ¼Ô¤¬Í¥¾¡Í½ÁÛ¤Ëµó¤²¤ë¤Î¤Ï¡¢ÊÌ¤ÎÂç¹ñ¤À¡£
¡¡ÊÆÊüÁ÷¶É¡ÖESPN¡×¤Ï2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢¡Ö2026Ç¯MLBÂçÃÀÍ½ÁÛ¡§¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÇÆ¼Ô¡¢°ÜÀÒ¡¢¤½¤·¤Æ¹¹¤Ê¤ëÅ¸³«¡×¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Îµ¼Ô¤¬º£µ¨¤òÀê¤Ã¤¿¡£¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥·¥ç¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥Éµ¼Ô¤ÏWBC¤Î·ë²Ì¤òÍ½ÁÛ¤·¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Î¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÈÊÆ¹ñ¤Ë¥¹¥¿¡¼¤¬Â·¤¤¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤¬2023Ç¯Âç²ñ¤Î·è¾¡¤ÎºÆÀï¤ò»Ø¤·¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢2013Ç¯Âç²ñ¤Î²¦¼Ô¤Ï¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¬Åê¼ê¤Î°Ì´¡×¤È¾Î»¿¤¹¤ë¡£¥Õ¥¢¥ó¡¦¥½¥È¡Ê¥á¥Ã¥Ä¡Ë¡¢¥Ö¥é¥Ç¥£¥ß¡¼¥ë¡¦¥²¥ì¡¼¥íJr.¡Ê¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥É¡¦¥¿¥Æ¥£¥¹Jr.¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¡¢¥Û¥»¡¦¥é¥ß¥ì¥¹¡Ê¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ë¤é¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼µé¤ÎÂÇÀþ¤¬¤¹¤Ç¤ËÂ·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¥¢¥ë¥Ð¡¼¥È¡¦¥×¥Û¥ë¥¹´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÇº¤ß¤Ï¡¢Ã¯¤ò»î¹ç¤Ë½Ð¤¹¤«¡ÊÃ¯¤ò³°¤¹¤«¡Ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡£
¡¡°ìÊý¤ÇÅê¼ê¿Ø¤Ë¤Ï¤ä¤ä²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢2022Ç¯¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾ÞÅê¼ê¤Î¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¢¥ë¥«¥ó¥¿¥é¤é½Ð¾ì¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤äÊÆ¹ñ¤ËÉ¤Å¨¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤Þ¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¡£2013Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï6¾¡4ÇÔ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤¬¡¢¥·¥ç¡¼¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥Éµ¼Ô¤Ï¡Öµ²±¤Ë»Ä¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯¤ÏÌµÇÔ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜ¤Ï¤Þ¤À¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ¤È¤ÎÂÐÀï·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·Âè6²óÂç²ñ¤Ï½à¡¹·è¾¡¤Ç·ãÆÍ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£Í¥¾¡¸õÊäÆ±»Î¤ÎÌ´¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë