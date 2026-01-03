安藤優子「ほぼお節リメイク」アイデア溢れる食卓に反響「お洒落な組み合わせ」「1回で2度美味しい」
【モデルプレス＝2026/01/03】キャスターの安藤優子が1月3日、自身のInstagramを更新。正月のアイデア料理を披露し、話題となっている。
【写真】67歳ベテランキャスター「アイデアすごい」おせちリメイク料理並んだ食卓
安藤は「＃お節リメイク 」とハッシュタグをつけ、写真を複数枚投稿。「立派な車海老は､スイートチリソースとレモンで」「鮑の柔らか煮は､わさび漬けをアクセントに」「ほんの少し残ったニシンや昆布巻きなどは､お皿に盛りつけて」「海老芋とごぼうは､豚汁に！」と一品ずつ丁寧な説明を添え、豪華な食卓の様子を披露した。
そのほか、富士山や気持ちよさそうに眠る愛犬の写真、ブリ大根など新たな料理を仕込む動画、この日のメイン料理のすき焼きの写真など、正月の様子が併せて公開されている。
この投稿には「アイデアすごい」「1回で2度美味しい」「お洒落な組み合わせ」「こうすれば飽きないですね」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
