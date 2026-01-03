LE SSERAFIM、NYタイムズスクエアで年越し 美脚輝く5ショットに「夜景に負けない美貌」「圧巻のスタイル」とファン歓喜
【モデルプレス＝2026/01/03】5人組ガールズグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が1月2日、自身のInstagramを更新。メンバー5人全員が並んだ美しい脚が際立つオフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】5人組人気韓国グル「異次元のオーラ」美脚輝くNY年越しショット
SAKURAは「2026年は、ニューヨークのタイムズスクエアで新年を迎えました」と報告し、カウントダウンイベント「Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve」に出演した際のオフショットを公開。赤いミニ丈衣装に、美しい脚を引き立てるロングブーツを合わせたメンバー5人の姿を披露した。カウントダウンイベントでのステージ動画もあわせて投稿されている。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群すぎる」「異次元のオーラがある5人」「圧巻のスタイルですごい」「夜景に負けない美貌」「美しすぎてため息」「神ビジュアル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
