足の上からどいてほしいママさんと、全くどく気がない猫さん。まるでコントのようなふたりの攻防の様子が、面白すぎると注目を集めています。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万回再生を突破し、「絶妙なバランスとフィット感がジワる」「何でそこなん？」「かわいいが過ぎるw」といったコメントが寄せられました。

【動画：ママの足の上でくつろぐ猫→どいてほしくて『ブルブルと震えてみた』結果…爆笑の展開】

ママの足の上に

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』に投稿されたのは、頑固な猫さんとママさんによる爆笑のやり取りの様子です。ある日、リビングで横向きで寝ていたママさんの両ふくらはぎの上には…。

とても大きな毛玉…ではなく、なぜか「みにら」くんが乗っかっていたといいます。しかも、こちらに背を向けて何をしているのかと見てみると、みにらくんは絶賛毛づくろい中。モフモフな冬毛のお手入れに夢中だったそうです。

ジャストフィット？

猫さんといえば「何でこんな所に？」といった場所で寛ぐことがありますが、まさにその状況だったそう。大好きなママさんということはもちろんですが、程良い温もりやフィット感も気に入ったのかもしれません。

ママさんが指でツンツンしてみたり、顔をムギュッとするちょっかいを出しても、軽く反撃をするだけで全くどく気がないみにらくん。それどころか、どかされると思ってか、睨みつけてきたのだといいます。

ブルブルみにらくん

本格的に寛ぎ始めてしまったみにらくんですが、ママさんの足に限界が近づいてきたタイミングで立ち上がったそう。しかし、てっきりどいてくれるのかと思いきや、ただ向きを変えただけ。そこでママさん、ブルブル震えるという最終手段に出ますが…。

みにらくんは振動に合わせて尻尾をブンブン、リズムに乗るというまさかすぎる行動に！さらに、その間もバランスを取って寛ぎ続けているところも、笑いを誘ってきます。その後、やっと満足してどいてくれたそうで、ママさんの足も無事(?)だったようです。

投稿には「みにら先生とママさんの仲良しのやり取りおもろいw」「揺れててもリズムにノリノリなみにらくん最高」「ママの足で寛ぐみにら可愛い！」「ママさんとの遊びを楽しんでるみたい」「ママさんは大変だけれど…みにら先生にくっついて貰えるなんて羨ましいです」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-』では、みにらくんの日常の様子が投稿されています。今回、頑固な一面も垣間見えたみにらくんの可愛い姿をたくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記-MINIRA-Diary-」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。