【検証スタート】午年の2026年“馬”に関するものを飾ったら…幸運が訪れたり開運したりするか⁉︎

巳年の昨年2025年に、「ヘビの抜けがらを1年間飾っていたら、その年の金運はアップするのか」を検証しました。その結果、総収入が1.7倍にアップしました。

このことから、今年もなにか縁起のいいことをして、引き続き検証をしてみようと思いました。2026年は午年なので、「馬に関するものを1年間飾ったら、幸運がおとずれたり、なにか開運したりするのか!?」を検証してみようと、兵庫県加古川市にある『志方西部乗馬クラブ』に向かいました。

事情を説明すると、スタッフさんはおもしろがってくださり、早速厩舎（きゅうしゃ）の中へと案内してくれました。

スタッフさんは「馬に関するもんやったらなんでもいいの？」と言いながら、一頭の馬の前に立ちつつ説明してくださいました。



「この子は、ボニータ。『ボニちゃん』って呼んでるんやけど、この子のシッポとタテガミが伸びてきたんです。それをいまからカットするから、その切った“ボニちゃん毛”でいい？」（スタッフさん）

私は、「もちろんです。ありがとうございます」と即答。そして、早速いただきました。ボニちゃんのシッポとタテガミのセット。

それらを手にしていたら、ボニちゃんが顔をスリスリと甘えるような仕草をしてくるんです。突然やってきた私に、ですよ！ めちゃかわいい！

もう、触れ合っただけで開運しそう（笑）。馬ってこんなにかわいいんですね。いままで、馬との関わりなんて馬券を買うくらいだったんですよ。なので、こんなにそばで見たのは初めて。すごくおっきな、吸い込まれそうな目でこちらをじーっと見るんです。



もう……、たまらん！

スタッフさんによると、ボニちゃんはもともと競走馬なのだそう。「中央競馬でも走っていた子で、性格は優しくてやんちゃ。人懐っこいけど、イタズラ好きかな」と説明してくださいました。

スタッフさんは最後に、「ボニちゃんのシッポとタテガミを飾って2026年に幸運が訪れたり、なにか開運したりしたかどうか、検証結果聞かせてなあ」とひと言。こうして、志方西部乗馬クラブをあとにしました。

いただいたシッポとタテガミはきれいに整えて、おめでたい感じに金の紙で束ねました。そして、ボニちゃん風の色味をした馬の置き物と一緒にクリアケースに入れて玄関に飾りました（これから1年間飾ります）。

さあ、どんな幸運や開運が待っているのか!? 2026年の検証スタートです。

※ラジオ関西『バズろぅ！』2026年1月3日放送回より



（『バズろぅ！』ラジオパーソライター・わきたかし）