ギャンブル大好き芸人の真骨頂だ！ 前回大会からの成長著しい人気芸人がポーカーで見せた“渾身ブラフ”に視聴者が沸いた。

【映像】手がブルブル…人気芸人“鬼気迫る表情”でブラフ成功

各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合うABEMAオリジナルのポーカートーナメント「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC シーズン2」の第3回が12月27日に放送。

前回大会で惜しくも2位で賞金を逃した芸人・岡野陽一。この場面はハートとダイヤの「Q10」で1200点のチップ上乗せ（レイズ）を仕掛けると、勝負に乗ってきたのは隣に座るかまいたち・濱家隆一。ハートとダイヤの「2」で同額を上乗せ（コール）した。

最初にテーブルに開かれた3枚はダイヤとクラブの「K」とダイヤの「5」。岡野は一瞬、点を仰ぎつつ3000点を追加ベット。濱家を悩ませる絶妙なサイズのベットだが、それでも濱家はコールで応戦する。

4枚目のカードはハートの「A」。ここでも岡野は強気の姿勢を崩さない。手をブルブル振るわせながら、表情はどこ吹く風。対面に座るニューヨーク・嶋佐和也に「マジでカイジみたい」と突っ込まれる鬼気迫る形相で1万点を追加ベット。これには濱家も即撤退を決断した。

岡野らしい“ギャンブラー魂”を見せつけるプレイングに視聴者も「お見事」「岡野も上手くなってる」「いいブラフ」などと称賛を送っていた。

◆小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC 各界から集結した総勢16名の豪華芸能人らが、“芸能界一のポーカー最強王者”の座を競い合う「ABEMA」オリジナルのポーカートーナメント。8名ずつの2卓に分かれて戦う予選、各卓の上位4名と敗者復活戦を勝ち上がった1名が進出するファイナルステージで構成されている。

（ABEMA／「小籔千豊presents 芸能人最強決定戦 POKER SONIC」より）