フリーアナウンサーの中川安奈（32）が3日、自身のインスタグラムを更新し、ミニスカートの美脚ショットを公開した。

3日深夜に中京テレビなどで放送される「THE 的中王 2026」について「的中率No.1の占い師を決める、年に一度の頂上決戦 私も2週間みっちり占っていただきました」と告知し、黒トップスに黒いキラキラしたミニスカート姿でピンヒールを履いたショットを投稿。

「占い大好きで、アドバイスは信じがちなタイプでして 気持ちが左右されちゃうのでテレビの星座占いとかもあえてあまり見ないようにしてたり...たまたま見ちゃって最下位だったら、別の占いで自分の星座がベスト3までにランクインしているのを見届けないと気が済まなかったり笑」と占いに左右されるタイプだと明かし、「ドキドキしながら参加した今回の企画でしたが、どんぴしゃで当たることばかりでちょっと怖いくらいでした！みなさんにもぜひご覧いただきたいです」とアピール。「スタジオが可愛かったのでたくさん撮っていただきました」と10枚の画像を投稿した。

前日は泥だらけの体当たりショットで話題になったばかり。フォロワーからは「美脚にブラックコーデがとても似合っていて良いですね」「美人で美脚、スタイル抜群！」「モデルさんかと思った」「令和の峰不二子ですね」などのコメントが届いた。