「川崎マイラーズ・Ｓ３」（３日、川崎）

天国のセイジへ届け！単勝１・６倍と断然人気を集めたアランバローズが、鮮やかな逃走劇で新春一番星。２着に１０番人気のハイエストエンドが入り、上位２頭に「第２９回京成盃グランドマイラーズ・Ｓ１」（３月３１日・船橋）への優先出走権が与えられた。２番人気のゴールドレガシーが追い込んで３着となった。

問答無用の逃げ。自分の競馬に徹したアランバローズが９馬身差の圧勝劇。２１年東京ダービー以来となる５個目の重賞タイトルを手にした。

林正人師の初コンビ・本田重への指示はひとつ−「行ってくれ」。それに応えた鞍上はハナを譲らなかった。「気分を損ねないように、自分はそれを尊重しただけ。３コーナーで彼自身が動いて行った」と安堵（あんど）の笑み。自身も２４年１１月（ローレル賞）以来の重賞Ｖとあって喜びもひとしおだ。

指揮官は穏やかな笑みを満面に「うれしいね」と喜びを表現した。東京ダービーを逃げ切って以来、重賞挑戦は１７回。気がつけば明けて８歳になった。スーツの内ポケットから出したのは、無傷５連勝で全日本２歳優駿（２０年）を逃げ切った時の口取り写真だった。その鞍上には、２３年に４８歳の若さで厩舎開業４カ月目にして急死した左海誠二さんの姿があった。

「きょうは落とせないと思ってね。競馬場に持ってきたのは初めて。きょうはセイジにすがろうと思った。長かった。ダービーを勝った時よりうれしかった」と言うと、瞳からは大粒の涙がこぼれ落ちた。「８歳だけどまだまだ元気いっぱい。もっと重賞を勝てるように。頑張らないとセイジに怒られちゃうね」。最後は笑顔で、冬の空へ優しい視線を投げかけた。