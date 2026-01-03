小島瑠璃子、お茶事業への参入報告「バランスを崩していた時、「お茶」に支えられました」 期間限定店舗も開店
タレントの小島瑠璃子が3日、自身のインスタグラムを更新。東京・赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することを報告。「これからお茶の事業に取り組んでいく」と決意をつづった。
【写真あり】茶摘み姿も披露！小島瑠璃子がお茶事業への参入を報告
小島は「新年明けましておめでとう御座います 2026年もどうぞよろしくお願い致します」とあいさつし、「1月19日〜31日の間、赤坂に期間限定でお茶を主役にした店舗を開店することになりました！」と報告した。
続けて「経緯をお話させてください」と切り出し、「人生の大きな転機を迎え、心身ともにバランスを崩していた時、日常的に飲んでいた『お茶』に支えられました。湯呑にお茶を注ぎ、手を温めながらホッと一息つく時間。このときに自分を取り戻すことができたように思いました。これから一生かけて向き合える仕事を探す中で、もっとお茶について知りたいと思いました。そこで訪れたあるお茶農家さんでの体験は、想像に増して魅力的なお茶の世界を教えてくれました。私を助けてくれたこの奥深い世界に、今度は自分が関わりたい。そして、お茶に関するプロフェッショナルの方々から学んだお茶の魅力を、多くの方にお伝えしたい。そんな思いから、この度、赤坂にて期間限定の店舗をオープンすることになりました」と説明した。
期間限定の店舗については「日本茶を中心に、アジアのお茶でコースを組みました。皆さんにせっかくお時間をいただくならと思い、様々な方のご協力により大変貴重な茶葉を集めました。飲み方や淹れ方を工夫し、お茶の幅広い魅力を五感で感じていただく内容にしてあります。また、日常でご自身の心を整える方法としてお茶を活用していただけるようにも構成しました。お茶の魅力をより引き出す、お食事のペアリングをご用意しております」と紹介し、「ぜひ、少しお腹を空かせていらしてください」と呼びかけた。
最後には「これからお茶の事業に取り組んでいく私の決意をもって、皆様にご挨拶をさせていただければ幸いです」と結んだ。
小島は、バラエティー番組などで活躍していた2022年、翌年から中国の大学に留学する意向を明かし、23年5月に行われた映画『再会長江』の舞台あいさつでは「私事ですが、先日結婚しまして…」と語り、同年8月に第1子妊娠を公表。その後、夫を亡くしたことも明かした。25年7月には、インスタグラムで子どもとの2ショットを掲載した。
さらに10月12日、自身のSNSで「およそ2年半にわたって芸能活動をおやすみさせていただいておりましたが、本日より活動を再開させていただきます」と報告。11月13日には、個人事務所を設立したことも発表した。
