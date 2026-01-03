モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズ公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が3日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ドレスアップ姿を投稿した。

ストーリーズで、友人の結婚式に出席した様子をアップ。ウエディングドレス姿の新婦と腕を組み、胸元を大胆に露出した白のロングドレス姿を公開。カラフルなブーケを手にした“ウエディングフォト風”な写真もアップした。

また、CMに出演するドリンクのグッズをPRするショットもアップ。黒のミニスカートに黒ストッキング、黒ロングブーツ姿でスラリと伸びた脚線美を披露した。

ファンやフォロワーからも「可愛すぎる」「超キュート」「お綺麗」「女神」などのコメントが寄せられた。

リン・シャンは台北市生まれで、16歳から芸能活動を開始。21年に台湾プロ野球楽天モンキーズのチア「Rakuten Girls」メンバーに約200人の参加オーディションから選出。「かわいすぎる台湾チアリーダー」としてSNSなどで注目を浴び、現在はインスタグラムのフォロワー数180万人超。台湾プロ野球の楽天モンキーズのチアなどで来日経験もあり、24年からは味全ドラゴンズのチア「ドラゴンビューティーズ」で活動している。台湾代表のチアも務めた。台湾だけでなく、日本でも雑誌のグラビア掲載や写真集も発売。モデルやタレントとしてCMやテレビ番組に出演するほか、YouTube配信なども含めて幅広く活躍している。