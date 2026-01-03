»³¸ýÃÒ»Ò¡ÖÁ´¤Æ¤Î¼ñÌ£¤¬¿¿µÕ¡¦¿¿È¿ÂÐ¡×É×¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤È¤ÎÍ£°ì¤Î¶¦ÄÌ°Õ¸«¤òÌÀ¤«¤¹
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/03¡Û½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¤¬¡¢1·î2ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö²È¡¢¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©Ï¢È¯¡ª¥ª¥ó¥ê¡¼¥ï¥ó¤Ê¿ÍÀ¸¥É¥é¥Þ¿·½Õ2»þ´ÖSP¡ª¡×¡Ê¤è¤ë8»þ55Ê¬¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÅâÂô¼÷ÌÀ¤È°Õ¸«¤¬°ìÃ×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û60ÂåÇÐÍ¥É×ÉØ¡Ö»÷¹ç¤¤¤¹¤®¡×¥ª¡¼¥×¥ó¥«¡¼¤Ë¾è¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È
¤³¤ÎÆü¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤È¤«ºî¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÏÃ¤ò¿¶¤é¤ì¤¿»³¸ý¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤éÉ×ÉØ¤ÏÁ´¤Æ¤Î¼ñÌ£¤¬¿¿µÕ¡¦¿¿È¿ÂÐ¡×¤È¹ðÇò¡£¶¦±é¼Ô¤«¤é¡Ö¼Ö¤ÏÅâÂô¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤Ç¤è¤¯ÎÙ¾è¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤Þ¤ì¤¿¤¬¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤¿¤À²£¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¡£¼Ö¤Î¶½Ì£¥¼¥í¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢»³¸ý¤Ï¡Ö¿¿È¿ÂÐ¤Ê¤ó¤À¤±¤ÉÍ£°ì¡¢¶¦ÄÌ¤Ç°Õ¸«¤¬¹ç¤¦¤Î¤¬¡¢¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤¬1¸Ä¤â¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤³¤ÎÉ×ÉØ¤Î¶¦ÄÌ°Õ¸«¤«¤é¡Ö¤ª¤»¤ÁÎÁÍý¤Ï¡¢²æ¤¬²È¤Ïºî¤é¤Ê¤¤¡£Ä«¤«¤é¥é¡¼¥á¥óºî¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤â¤ó¡×¤È¸µÃ¶¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¡¢¶¦±é¼Ô¤«¤é¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
»³¸ý¤ÈÅâÂô¤Ï¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤Á¤ã¤ó¤Î±þ±ç²Î¡×¡Ê1988Ç¯¡Á1989Ç¯¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¸òºÝ¤ËÈ¯Å¸¡£1995Ç¯12·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ
¢¡»³¸ýÃÒ»Ò¡¢É×¡¦ÅâÂô¼÷ÌÀ¤È¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î¼ñÌ£¤¬¿¿µÕ¡¦¿¿È¿ÂÐ¡×
¢¡»³¸ýÃÒ»Ò¡¢¸µÃ¶¤Î¿©À¸³è¤òÌÀ¤«¤·¶¦±é¼Ô¶Ã¤
