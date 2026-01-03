FEMMUEの人気シートマスクが進化！透明感を叶える「ルミエール」新登場

FEMMUEの人気スキンケア「ルミエールライン」から、透明感1を引き出す新処方のシートマスク「ルミエール ヴァイタルマスク」がリニューアル登場。ビタミンC誘導体2やナイアシンアミドなどの美容成分を贅沢に取り入れ、キメ・角質ケアまでマルチにアプローチ。薄さと密着性を高めたハイドラドライバイオセルロースシートを採用し、肌にぴたっと寄り添う使用感が魅力です。32mL×6枚入り、4,950円（税込）で、毎日のケアに取り入れやすいアイテムとして期待が高まります♡

透明感*1を引き出すアップグレード処方

リニューアルしたルミエールヴァイタルマスクは、ビタミンC誘導体2とナイアシンアミドに加え、アルギニン、アラントイン、アデノシン、Made Snow（マデカッソシド）などを新たに配合。

肌のキメを整え、うるおいを与えることで透明感1のある肌印象へ導きます。さらにCS HERB COMPLEX*4と新配合のグリチルチリン酸2Kが肌荒れを防ぎ、加水分解エクステンシンがハリをサポート。

毎日のケアで輝くツヤ肌を目指せます。

角質ケア＆肌を整える多機能シート

水溶性・高分子の角質ケア成分PHA*3が、やさしく肌表面を整えながらしっとりとうるおいをキープ。美容成分が角質層に浸透しやすい環境を整えることで、明るくなめらかな肌印象に導きます。

つるりとした手触りとクリアな印象を叶え、次のスキンケアの入りも良くなる多機能設計が魅力です。

キュレルとUVセラムで叶える、ゆらがない潤い透明感スキンケア

心地よい密着シートで贅沢なスキンケア体験

特許技術を活かしたハイドラドライバイオセルロースシートは、従来より薄く密着力が向上。凹凸のある肌にも密着し、美容成分をしっかりと抱え込む構造がポイントです。

ヒアルロン酸やペプチドをコーティングすることで、肌をすこやかに整えながら心地よい使用感を実現。

ジャスミン5、ダマスクローズ6、ゼラニウム*7など天然由来の香りが、リラックスしながらケアできる贅沢なひとときを演出します♪

*1うるおいを与えて透明感をもたらす *2アスコルビルグルコシド *3グルコノラクトン *4ツボクサエキス、イタドリ根エキス、オウゴン根エキス、チャ葉エキス、カンゾウ根エキス、ローズマリー葉エキス、カミツレ花エキス *5マツリカ花油 *6ダマスクバラ花油 *7ニオイテンジグアオイ花油 *8アオモジ果実油 *9ユーカリ葉油 *10レモン果比油

透明感*1ケアを叶えるFEMMUEの新シートマスク

リニューアルした「ルミエール ヴァイタルマスク」は、透明感1、キメ、角質ケアまで、多角的にアプローチする頼れるシートマスク。

ビタミンC誘導体2やPHA*3など、多彩な成分を贅沢に配合し、毎日のスキンケアを底上げしてくれます。32mL×6枚入りで価格は4,950円（税込）。

心地よいハーバルフローラルの香りに包まれながら、肌本来の美しさを引き出したい方にぴったりのアイテムです♡取り扱いは公式オンラインストアやCosme Kitchenなどでチェックできます。