お笑いコンビ、U字工事の福田薫（47）と益子卓郎（47）が、3日放送のフジテレビ系「はやく起きた朝は…2026新春SP」（午前6時）に出演。益子の早起きぶりが明かされた。

スタジオでタレント磯野貴理子（61）、女優の森尾由美（59）、タレント松居直美（57）がトーク。U字工事の2人は、磯野が米作りをする栃木の田んぼ「きり田んぼ」などでのロケのVTRで出演した。

栃木市のカフェでのトークで、磯野から「2人の不平不満やグチがあったら聞きたいんだけど」と振られると、福田が「ネタづくりを2人でやっているんですけど」と言い始めた。

ある時、福田が午後から用事があるため益子に「早めに（ネタづくりを）始めたいんだけど、って相談したんですよ。そうしたら、『いいよ』って」。そして「何時くらいがいいかな？ って聞いたら『朝6時くらいからやろうか』って」と益子が答えたという。

福田は「ちょっと早すぎるだろう、って。（益子が）最近、年を取って目覚めが早いらしくて。『早い分には何時でもいい』って言うんですよ」。2人はカラオケボックスでネタづくりをしているという。福田は「6時からカラオケボックスでネタづくりは、ちょっときついな」。すると益子は「24時間やってるんだから、カラオケボックスは」と話した。