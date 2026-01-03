お笑いコンビ、麒麟川島明（46）が3日、TBSラジオ「宮舘涼太のロイヤルロイヤルサロン」（午後1時）にゲスト出演。Snow Man宮舘涼太（32）を愛称をめぐり、生放送で起きた“事故”を振り返った。

川島と宮舘はTBS系「ラヴィット！」で共演中。番組内で宮舘の「舘様」という愛称が浸透しており、宮舘は「70歳ぐらいのおばあさまが通りすがりに『舘様？舘様じゃない？』って言われまして。『ラヴィット！』のおかげだと思って」と認知の広がりを喜んだ。

川島は「舘様」呼びについて「いつの間にか舘様になってましたね、もう」と思い返しつつ「俺は宮舘君ってあんまり呼ばない。それのせいで結構事故も起こってるけどね」と苦笑い。宮舘とサンドウィッチマンとの共演を振り返り「誰かがネタ終わった後に『どうでしたか？伊達さん』って言ったら、『はい』って舘様が返事して。えらい空気になりましたから。生放送で」と笑った。

川島はサンドウィッチマン伊達みきおに話を振ったが、宮舘は自身に呼びかけられたと勘違い。「『どうですか？伊達さん』って言ったら『はい』って。『いやいや伊達さん』『舘様じゃなくて？』みたいな。とんでもない空気になったのは覚えてます」と語り、「サンドウィッチマンさんとあんまり共演もしてなかったでしょうからね。その“事故”も多分初めてやったんで。『伊達さん』って言ったつもりだったんですけど」と宮舘の聞き間違いを振り返っていた。