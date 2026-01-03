もらったらうれしい「埼玉県の1700円以上のお土産」ランキング！ 2位「いも恋」、1位は？【2025年調査】
新しい年を迎える準備が進むこの季節は、来客や家族の集まりが増え、ちょっとした心遣いが喜ばれる機会も多いですよね。贈る相手の好みに合わせて選びやすい、確かな品質とセンスを兼ね備えた冬のギフト選びの参考にしてみてください。
All About ニュース編集部では、2025年12月22日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、埼玉県のお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、もらったらうれしい「埼玉県の1700円以上のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
2位：いも恋（菓匠 右門）／65票2位は、川越土産の代名詞とも言えるいも恋（菓匠 右門）です。さつまいもを輪切りにしてそのまま入れたインパクトのある見た目と、北海道産小豆の粒あんのコンビネーションは、和菓子好きにはたまらない贅沢さ。1700円以上のラインナップの中でも、「川越に行ったならぜひ食べてみたい」という憧れ感もあり、お土産としてもらうと非常に喜ばれる一品です。
回答者からは「外側の皮はもち粉系のもっちり感があり、中のさつまいもはホクホクで、食べごたえのある食感で、優しい甘さで、とても美味しいからです」（60代女性／愛知県）、「川越らしさが分かりやすく、温めて食べる楽しさもある。さつまいもの甘さがしっかり感じられ、満足感が高い。少し特別なお土産として『ちゃんと選んでくれた感』が伝わる」（30代女性／秋田県）、「埼玉・川越名物のさつまいもと北海道産つぶあんを、 もっちりとした山芋入りの生地で包んだ、蒸したてのような和菓子で、冷凍で日持ち＆レンジで簡単に“できたて”の味わいが楽しめるから」（50代男性／広島県）といった声が集まりました。
1位：十万石まんじゅう（十万石ふくさや）／101票1位は、圧倒的な知名度を誇る十万石まんじゅう（十万石ふくさや）です。棟方志功が描いたパッケージの絵や、有名なキャッチコピーなど、文化的な背景も相まって「これぞ埼玉」という安心感があります。素材の良さが際立つ上品な味わいは、日常のティータイムを格上げしてくれるため、家族での団らんのお供として最高のお土産として評価されました。
回答者からは「埼玉の定番として知名度が高く、味も安定しています。個数が多く、満足感のあるお土産です」（20代男性／静岡県）、「山芋と米粉の生地にこしあんを包んだ、やさしい甘さの和菓子で、和菓子好きはもちろん、甘いものが得意でない人にも受け入れられやすい味」（50代男性／東京都）、「お茶にもコーヒーにも合います」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
