量販店などで子供向けに販売されているキャラクターデザインのパンツ。



【写真】21歳大学生が愛用しているポケモンキャラが入ったパンツ

今SNS上ではあの手のパンツを何歳まで穿いていいものか問う投稿が大きな注目を集めている。



「こういうパンツって何歳までなん？大学のサークルで着替えてたらめっちゃ笑われてたんだけど」



とポケモンのデザインが施された自身のパンツを紹介したのは21歳、大学生のみゃさん（@l9cw2r）。



男女ともに子供の頃は親の買ってきたキャラクターデザインのパンツを穿いていることが多い。筆者の記憶では思春期、第二次性徴に差し掛かる頃からみなそれから卒業していった気がするのだが、中にはそのタイミングを逃してしまう人もいるのだろう。



みゃさんにお話を聞いたところ



「ポケモン好きだしママが買ってくるので穿いています。反響が大きくてびっくりしました」



とのことだった。



SNSユーザー達から



「小学生までかなぁ」

「10歳まで、ですよ！」

「年少の息子が正にこんな感じの リザードンとレックウザバージョンを今日幼稚園に履いていってます もちろんママが買いました 」

「イメージ的に中高生だとキツイけど大学生だと一周回ってセーフになる ネタ扱いはされるだろうけど」

「何歳まででもいいと思いますよ。 好きなものであれば でもカッコつけたい時とかはやめた方がいいかもしれない…」

「年齢関係ないと思う ブリーフとかもそうですが年齢関係なく好きなものや履き心地がいいとかいろいろな理由ありますからね」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさん的にはいかがだろうか。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）