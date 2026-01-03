タレントの野沢直子さんは1月3日、自身のInstagramを更新。13歳年下のイケメン夫とのツーショットを披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：野沢直子さん公式Instagramより）

タレントの野沢直子さんは1月3日、自身のInstagramを更新。13歳年下のイケメン夫とのツーショットを披露しました。

「仲良し夫妻で楽しく良い一年になりますように」

野沢さんはハートの絵文字を添えて、「Happy New Year 2026」の文字が入った1枚の写真を投稿。13歳年下の夫・トラさんとのツーショットを披露しています。ビールの缶を箸で叩いて演奏しているかと思われるトラさんの隣で、野沢さんはタオルを握った手を掲げ、2人で盛り上がっている様子が伝わってきます。

コメントでは「仲良し夫妻で楽しく良い一年になりますように」「大ヒット連発で紅白の鳥出演になりましように」「トラさーん」「日本の夏は金鳥と野沢直子か？」「今年の夏もよろしくお願いいたします」「夏にまた遊んでね」との声が寄せられています。

「男前なトラさんとハッピーオーラ全開」

2025年1月2日には、「From 林家ぺー、パー子」とつづり、ピンクの衣装で揃えた野沢さんとトラさんとのツーショットで新年の挨拶を投稿していた野沢さん。ファンからは「男前なトラさんとハッピーオーラ全開でこちらもハッピー」「二代目ぺー、ぱー素敵」「いつも可愛いファッションリーダー」「ナイスカップル」「正月から飛ばしてますね」などの声が寄せられていました。今年も、おしゃれで元気いっぱいの夫婦ツーショットの投稿に期待したいですね！
(文:福島 ゆき)