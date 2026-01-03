マニュアルミッションを楽しめるアンダーボーンモデル

スズキのインドネシア法人は、2025年11月8日にアンダーボーンスポーツモデル「Satria」シリーズの新型として、「サトリアPRO」および「サトリアF150」を発表しました。

今回のモデルチェンジでは、デザインが刷新されたほか、ライディングの快適性を向上させるための新技術が導入されています。どのような進化を遂げたのでしょうか。

両モデルに共通して搭載されるのは、水冷4ストローク150ccのDOHC4バルブエンジンです。このエンジンは最高出力13.5kw／10000rpm、最大トルク13.8N-m／8500rpmを発揮し、クラス最大級のパフォーマンスを誇ります。

アンダーボーンフレームにこの強力なエンジンを組み合わせたサトリアは、現行の排出ガス基準に適合したマニュアルミッションのスポーツモデルです。

俊敏なハンドリング、力強い加速性能、スリムな車体、そして機能的な装備を強みとし、様々な走行状況において速さ、快適性、スタイリッシュさを提供することを目指して開発されました。

シリーズの最上位に位置づけられるサトリアPROには、安全性と快適性を高める先進的な装備が多数標準で備わっています。

安全面では、前輪にアンチロック・ブレーキ・システム（ABS）を装備しており、急ブレーキの際に車輪がロックするのを防ぎ、ライダーの転倒リスクを低減します。

利便性を高める機能として、スマートフォンとスピードメーターを連携させる「スズキライドコネクト」技術が搭載されており、専用アプリケーションを通して、駐車位置の表示、走行記録の確認、燃料消費量やメンテナンス時期のリマインダーといった機能が利用可能です。

メーター画面にはナビゲーションシステムや各種通知、天気予報、速度制限リマインダーも表示され、これらの機能はBluetooth接続によって動作します。

また、スマートキーリモコンを携帯しているだけでエンジン始動やハンドルロックが可能なキーレスイグニッション装置や、モバイル機器の充電に役立つUSBポート、961ミリリットルの収納スペースも完備しています。

操作性向上のため、変速機には「スズキクラッチアシストシステム（SCAS）」が採用されました。このシステムは、加速時にクラッチのグリップ力を高めるアシスト機能と、シフトダウン時の圧力を制御するスリッパー機能を持ち、ライダーのクラッチ操作をより滑らかにします。

デザイン面では、同社の「ジクサー250」を彷彿とさせるよりダイナミックなLEDヘッドランプが採用されているのも特徴です。

一方のサトリアF150は、サトリアPROと同等の走行性能を有しながら、よりコンパクトでスタイリッシュなパッケージにまとめられたモデルとなります。SCASや最上位モデルと同等の収納スペースを備えつつ、より手に取りやすい価格が設定されています。



サトリアPROの価格は3490万ルピア（日本円で約32万円）で、カラーは限定色の「キャンディマット・ボルドーレッド／タイタンブラック」が設定されています。

サトリアF150は3100万ルピア（日本円で約29万円）で、「パールブライトアイボリー／メタリックマットフィブロイングレー」と「メタリックミディアムブルー／メタリックマットフィブロイングレー」の2色が用意されます。

同モデルに対し、日本のユーザーからは、「これぞスズキ」「唯一無二の変態マシン（褒め言葉）」「この軽量な車体でこのパワーは相当速いはず」「ジャパニーズ・アンダーボーンの頂点」といった称賛の声や、「このクラスでナビ連携までできるのか」といった優れた利便性にも注目が集まっているようです。