『マイクラ』×ユニクロ「UT」コラボに新作登場！ クリーパーやゾンビをグラフィックでデザイン
「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、1月1日（木）から、大人気ゲーム『マインクラフト』とコラボレーションしたコレクションの新作を、全国の店舗および公式オンラインストアで発売した。
【写真】カレッジ風のおしゃれなデザインも！ 新作コラボアイテム一覧
■アパレルアイテム全8種
今回発売されたのは、無限の可能性が溢れている『マインクラフト』の世界に登場する、ユニークなキャラクターの姿をグラフィックでデザインしたキッズ向けウェア。
ラインナップには、カレッジ風の雰囲気がおしゃれな「スウェットパーカ」3種が並ぶ。
また、エンダーマンや、ゾンビ、クリーパーやスティーブをポップにあしらった「グラフィックTシャツ」4種も展開。
加えて、さりげないアートが魅力の「UVカットキャップ」もそろい、『マインクラフト』の世界観を存分に楽しめるコレクションだ。
