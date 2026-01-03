¥¯¥é¥ÖºÇÂ¿6760¿ÍÍè¾ì¤â¡Ä¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬ÄËº¨µÕÅ¾Éé¤±¡ÚB¥ê¡¼¥°2Éô¡Û
¡¡¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¼¥Õ¥¡¡¼Ê¡²¬¤¬º£Ç¯½é¤Î¸ø¼°Àï¤ÇÄËº¨¤ÎµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡9000¿Í¤¬¼ýÍÆ¤Ç¤¤ëËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¡ÊËÌ¶å½£»Ô¡Ë¤Ç¤Î½é³«ºÅ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇÂ¿¤Î6760¿Í¤¬Íè¾ì¡£À¾ÃÏ¶è4°Ì¤«¤é¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤ò´ü¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï³°³Ñ¥·¥å¡¼¥È¤òÃæ¿´¤Ë¹¶¤á¡¢Âè3¥¯¥ª¡¼¥¿¡¼¡ÊQ¡Ë¤Þ¤Ç¤Ï60¡½55¤Ç¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·º£µ¨²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂè4Q¤Ç¤Þ¤¿¤â¼ºÂ®¡£»î¹ç½ªÈ×¤ËÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤Î¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥¢¥®¥é¡¼¥ë¤¬µÓ¤òÄË¤á¤¿¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÂà¤¯¤È¡¢°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¥Î¥ë¥Þ¤ÏÊ¿¶Ñ4000¿Í¡Äº£µ¨¤Î¥Û¡¼¥à¥²¡¼¥à¤È»î¹çÊÌÆþ¾ì¼Ô¿ô¡Û
¡¡Ê¡Åç²í¿Í´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥Ú¥¤¥ó¥È¡Ê¥´¡¼¥ë²¼¡Ë¤Ç¤ÎÆÀÅÀ¤¬4ÅÀ¤·¤«¤Ê¤¤¡£Áê¼ê¤ËÂÐ±þ¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤â¤¦¾¯¤·Â¤ò»ß¤á¤º¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤¬½Ð¤ì¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¤¬¡×¤È¡¢3ÅÀ¥·¥å¡¼¥ÈÍê¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¹¶·â¤ò²ÝÂê¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡¥´¡¼¥ë²¼¤òÀ©°µ¤·¤Æ¤¤¿Âç¹õÃì¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ì¥ë¤¬12·îÃæ½Ü¤Ë±¦ÂÄìç§¡Ê¤±¤ó¡ËËìÉôÊ¬ÃÇÎö¤ÇÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥ÈÆþ¤ê¡£ÈèÏ«¤¬¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¢¥®¥é¡¼¥ë¤Ë¤â¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬µ¯¤¤ë¤Ê¤É¡¢¶ì¶¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡Åç´ÆÆÄ¤Ï¡ÖJB¡Ê¥Ð¡¼¥ì¥ë¡Ë¤¬¤¤¤Ê¤¤Ãæ¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÏÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ù¥ó¥Á¤¬¤â¤¦¾¯¤·¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤Ë¤¢¤È¤À¤á¤À¤Ê¤ÈÄË´¶¤·¤¿¡×¤ÈÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¤Ï4Æü¤âËÌ¶å½£¥á¥Ã¥»¤Ç»³·Á¤ÈÀï¤¦¡£