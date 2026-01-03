¡Ö¤¦¤½¤ä¤í¡×à80ºÐ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥À¡¼á¾×·â±ÇÁü¤ËÁûÁ³¡ÖÄ¶¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡ÖÁ´Á³Ï·¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö80ºÐ¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤¿¡×
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÍ×ÁÇ¤¬¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ê¤¤
¡¡55ºÐ¤Ç¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò»Ï¤á¤¿80ºÐ¤Î¸½Ìò¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬SNS¾å¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É±ÇÁü¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖFarEastSkateNetwork¡×¤Î¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤Î¾Ò²ð¤Ç¤¹¡£55ºÐ¤«¤é¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿»á¤Î¥¹¥±¡¼¥È¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Ä¹Ç¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥ì¥²¥¨¥µ¥¦¥ó¥É¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ÂåÉ½¤ÎÀÐ°æ»ÖÄÅÃË¤µ¤ó¤¬¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¾Ò²ð¡£Çò¤¤¥·¥ã¥Ä¤Ë¥«¡¼¥¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥³¡¼¥Ç¤Ç¡¢ñ¥ÁÖ¤È¥¹¥±¡¼¥È¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ò³ê¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡80ºÐ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¡Ö¤¦¤½¤ä¤í¡£³ä¤È¾×·â±ÇÁü¡×¡ÖÌÌ¿©¤é¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê80ºÐ¤¬¤¤¤ë¤Î¤«¡ª¡×¡Ö80ºÐ¤Î³µÇ°¤òÊ¤¤·¤¿¡×¡Ö¤¯¤½¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÄ¶¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¡×¡ÖÂÎ¤ÎÆ°¤¤¬Á´Á³Ï·¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤óÍ×ÁÇ¤Ò¤È¤Ä¤âÌµ¤¯¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡ª¡×¡Ö¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤ÌÜÉ¸¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤Ê¤É¡¢¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£