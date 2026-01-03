「過去一衝撃的な移籍」「朗報は突然やってくる」柏がフロンターレ生え抜きの24歳MFを獲得！「レイソルで才能を開花させてくれ！！」「予想もしてなかった」など反響
柏レイソルは１月３日、川崎フロンターレから山内日向汰が完全移籍で加入すると発表した。
小学生から川崎のアカデミーで育った山内は、桐蔭横浜大を卒業後の2024年に川崎に加入。１年目はリーグ戦16試合に出場も、２年目となる25シーズンは３試合にとどまり、７月にJ２のベガルタ仙台へ期限付き移籍。リーグ戦８試合で２ゴールをマークしていた。
24歳のMFは、新天地となる柏の公式サイトを通じて、以下のとおりコメントした。
「柏レイソルのファン･サポーターの皆さん、川崎フロンターレから移籍してきました山内日向汰です。自分の持っているすべてをこのチームに捧げて闘います。自分自身にベクトルを向けて、全身全霊でレイソルのために走り続けます」
Jデビュークラブでもある川崎を通じては、感謝の思いを綴っている。
「僕がフロンターレでプレーすることに関わっていただいたすべての皆様へ。このクラブは、僕の生活の中に当たり前にあるもので、このクラブが本当に大好きです。フロンターレに自分が残せた結果に対して、何の言い訳もありません。どんな時も支えてくれたサポーター、選手、監督・コーチ、フロンターレに携わってくれたすべての人に愛と感謝を。好きです。川崎愛の街」
柏の公式Xでも山内の加入が伝えられると、「超ワクワクで楽しみ過ぎる！」「朗報は突然やってくる」「まさか山内選手が来るとは！」「レイソルお得意のサイレント補強」「予想もしてなかった」「これは嬉しい！」「過去一衝撃的な移籍」「ようこそレイソルへ！」「レイソルで才能を開花させてくれ！！」「楽しみすぎるな」といった声があがった。
川崎で得た経験を糧に、山内の新たな挑戦が始まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
