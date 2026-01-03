「くりぃむナントカ」「やじうまテレビ！」などを担当し、２０２１年末でテレビ朝日を退社した元アナウンサーの大木優紀さん（４５）が４１歳だった２２年１月からスタートアップ企業「令和トラベル」に転職。その後子会社に出向となり、昨年１０月から、小６の長女（１２）、小４の長男（１０）、夫とともに家族でハワイに移住している。

１月１日（日本時間）、インスタグラムを更新し、新年のあいさつに続けて「思い通りにいかず、もがいた日々も多かったのが正直なところです。でも、それこそが大きな転機と繋がる一年でもありました。」と振り返った。

そして「転職して、丸４年。 あの時、勇気を出して踏み出したことは間違いじゃなかった。そう思える一方で、異国の地で働きながら 『ここからどうなるんだろう』という 静かな不安も、心のどこかにあります。」と打ち明けた。

「それでも、この土地の空気には本当に救われています」といい、「執着を手放し、諦めたからこそ ふっと視野が広がり、見えてきた景色なのだと思います。」と伝える。そして「１０歳と１２歳の子どもたち、そして家族。ただみんなが健康で、今日を笑っていられること。 それ以上の幸せはないですね」とかみしめていた。