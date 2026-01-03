「え？もうこんなにできるの？」日本サッカー界にもたらされた“朗報”！故障離脱中の森保ジャパン主力、長友佑都＆元10番との砂浜トレを公開！「偉大なる師匠達」との３ショットに反響！「豪華すぎる」「感極まりました」