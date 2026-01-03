“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、ショーパンから美脚スラリ「スタイル抜群」「めちゃくちゃ小顔」と反響
【モデルプレス＝2026/01/03】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が1月1日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「脚が美しすぎ」素肌輝くショーパン姿
小寺は新年の挨拶とともに「朝からニングリ聴いてくれましたか？今年は福島さんの影響なのか、ニングリのショッピングの影響なのか…おせちをめっちゃ食べました」とつづり、自身が出演するラジオ番組『福島のぶひろのサタデーモーニングリゾート』（MBSラジオ／毎週土曜あさ6時〜）、愛称「ニングリ」の福島暢啓アナウンサーとの2ショットを投稿。MBSラジオのキャラクター「らじおんチャン」のぬいぐるみを手にして目をつぶって笑顔を見せており、黒いショートパンツからはスラリとした脚がのぞいている。
この投稿に、ファンからは「脚が美しすぎる」「お茶目な表情可愛い」「早朝放送お疲れ様」「スタイル抜群」「めちゃくちゃ小顔」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆小寺真理、MBSアナと2ショット公開
◆小寺真理の投稿に反響
