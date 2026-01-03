■全国の4日（日）の天気

日本付近は西高東低の気圧配置が続くでしょう。日本海側は雲が多く、北陸や北日本では雪や雨が降りそうです。雷を伴ったりふぶいたりする所もありそうです。車の運転などはご注意ください。太平洋側は晴れる所が多く、空気が乾燥するでしょう。火の取り扱いに注意が必要です。

朝の最低気温は、西日本でも0℃くらいまで下がる所があるでしょう。日中の気温は、西・東日本で3日よりやや高く、全国的に、ほぼ平年並みの寒さとなりそうです。

予想最低気温（前日差）

札幌 -5℃（-2 12月下旬）

仙台 1℃（＋2 12月中旬）

新潟 2℃（＋2 12月中旬）

東京都心2℃（＋3 平年並み）

名古屋 0℃（±0 真冬並み）

大阪 4℃（＋3 12月下旬）

広島 0℃（＋1 真冬並み）

高知 0℃（＋1 真冬並み）

福岡 4℃（＋2 真冬並み）

鹿児島 4℃（＋3 真冬並み）

那覇 13℃（＋1 真冬並み）

予想最高気温（前日差）

札幌 -1℃（-1 真冬並み）

仙台 7℃（＋1 12月下旬）

新潟 6℃（±0 平年並み）

東京都心11℃（＋2 12月下旬）

名古屋 9℃（＋1 真冬並み）

大阪 10℃（＋1 平年並み）

広島 11℃（＋4 12月下旬）

高知 13℃（＋2 平年並み）

福岡 11℃（＋2 平年並み）

鹿児島 13℃（＋1 真冬並み）

那覇 20℃（＋3 平年並み）

■全国の週間予報仕事始めの5日以降も、日本海側は雪や雨の降る日が続くでしょう。7日は、九州でも雪の降る所がありそうです。また、8日は、低気圧が発達しながら北日本付近を通過するため、北陸や北日本の日本海側を中心に、大雪やふぶきとなる所があるでしょう。太平洋側は、空気の乾燥した冬晴れが続きそうです。5日は、北日本を中心に気温が低く、札幌の最高気温は-4℃の予想です。6日は、全国的に寒さが強まるでしょう。